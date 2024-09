Brad Pitt sta superando il divorzio grazie a Bon Iver

Brad Pitt e Angelina Jolie stanno affrontando un divorzio. Il che significa che non abbiamo davvero più bisogno della parola “Brangelina”, termine ormai così radicato nella nostra cultura che nemmeno appare più come errore su Google Docs. Che quella parola sia dannata. Ormai non ha più alcun senso. Sono rimasti solo “Bra” e “Ngelina.”



Mentre Ngelina è impegnata con la premiere del suo nuovo film in Cambogia, appare in pubblico e parla del divorzio senza troppi problemi, Bra ha cominciato a vivere come ogni scapolo belloccio di Los Angeles che si rispetti: indossa camicie di flanella, ha cominciato a scolpire, e svapa come se non ci fosse un domani. (Ci sono prove schiaccianti). E la colonna sonora, stando a quello che dice quell’orribile, orribile ricettacolo di fascismo che è il Daily Mail, comprende “Just to Satisfy You” di Waylon Jennings e la discografia di (dei?) Bon Iver.



Il che è tutto molto tenero e affascinante. Ieri, Justin Vernon ha fatto un tweet di risposta alla notizia:

“Figo. Qualcuno mi metta in contatto con Brad, credo? Dovremmo parlare.” Viviamo davvero un’epoca eccitante. Svapa fino alla morte, Bra. Continua a svapare e ascoltare Bon Iver.



