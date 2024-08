C’è un festival bellissimo che dura tutto agosto in Gallura

La Costa Smeralda è un posto che può essere, a seconda della sensibilità personale, un Eden da sogno o un luogo frequentato dai cattivi d’Europa dove vanno a prendere a schiaffi la miseria del 99%. Comunque la si pensi, è un dato di fatto che il Nord della Sardegna è un luogo veramente strambo. Fuori dalla zona delle ville e dei locali per armatori, il paesaggio della Gallura è brullo, incontaminato, bellissimo ma semi-disabitato.

Eppure c’è un posto che si chiama The Brambles Arts. Si trova a Porto Pozzo (OT) e da sei anni a questa parte porta avanti con fatica una programmazione di musica dal vivo risultando forse l’unico pilastro per l’underground sardo, italiano ed europeo nella zona settentrionale dell’isola. Fondato come associazione culturale da un gruppo di amici, è stato portato avanti con testardaggine finora. Ora i ragazzi hanno avuto un’idea tutta pazza, e c’entra il mese di agosto.

Un festival lungo un mese, a due passi dal mare della Sardegna, con band e progetti che vanno dalla synthwave all’elettronica sperimentale, dal post punk alla psichedelia liquida. A metà mese, dal 16 al 20, giusto per continuare la festa dopo l’Here I Stay festival di Fordogianus, hanno anche creato una festa dentro alla festa, si chiama Shawala ed è curata dallo staff del nostro amato circolo Fanfulla di Roma: in quattro notti suoneranno Mai Mai Mai, Holiday Inn, Trans Upper Egypt, Wow, Maria Violenza e Bob Corn. Ma tutto il resto del mese è pieno di bombe, come potete constatare dal bellissimo flyer a opera di Ver Eversum e dalla playlist che ci siamo fatti preparare dagli organizzatori Carlotta e Tommaso.

Ascolta la playlist qua sotto mentre prepari i bagagli e segui The Brambles Arts su Facebook per avere più informazioni.

2 agosto: His Clancyness, “Isolation Culture”

5 agosto: Delacave, “7th Stair”

6 agosto: Paul Beauchamp, “Crawl”

8 agosto: Blak Saagan, “Oltre il portale di Bowman”

17 agosto: Holiday Inn, “Edward”

19 agosto: Wow, “Love Buzz”

23 agosto: SabaSaba

23 agosto: Everest Magma, “B1”

24 agosto: Stromboli, “Glow”

25 agosto: Oobe, “Stealth Love”

