Ieri sera è uscito a sorpresa il nuovo album dei Brand New

Dopo anni di ipotesi, silenzio quasi tombale da parte della band e paura che non sarebbe mai successo, i leggendari emo-rocker di Long Island Brand New hanno finalmente pubblicato il loro quinto LP. Science Fiction è comparso attorno alle 23 di giovedì. Il seguito di Daisy si può scaricare dal sito di Procrastinate Music Traitors—da cui si può anche preordinare una copia in CD e vinile in attesa che arrivi nei negozi.

Qui sotto vedete la copertina del nuovo album dei Brand New, Science Fiction, che potete ascoltare e acquistare già da subito:

