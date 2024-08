Le Breeders annunciano un nuovo album e due date in Italia

L’ultima volta che l’eroico ensemble alt-rock guidato da Kim Deal che risponde al nome di Breeders ha pubblicato un album era il 2008, la Terra era ancora in fasce. Nel frattempo, si può dire che la loro ricetta grunge-pop spontanea e scanzonata sia diventata un’influenza ancora più importante dei Pixies sull’attuale generazione di indie rocker, e questo è il motivo per cui il loro preannunciato ritorno del 2 marzo con l’album All Nerve ci rende tutti nervosi (perdonate il gioco di parole).

Intanto è uscita la title track del disco. È breve e malinconica, con l’incedere da ballata, e nella strofa Kim e sua sorella Kelley fanno quella cosa con le voci raddoppiate che fa venire un po’ di brividi, prima di attaccare il distorsore nel ritornello e mettere tutti al proprio posto. Suona allo stesso tempo come un pezzo del 1997 e uno del 2018.

Ma le belle notizie non finiscono qui: le Breeders hanno anche appena annunciato due date in Italia: il 5 giugno a Ferrara Sotto le Stelle e il 6 giugno a Santeria Social Club a Milano. Ci si vede là. Ascolta “All Nerve” qua sotto.



