Breve storia del MILF porn

L’anno scorso, Brazzers ha deciso di salutare l’arrivo del 2016 con un po’ di vecchio sano MILF porn—dove, se non lo sapete, MILF sta per Mom I’d like to fuck. Il risultato è stato “The Cougar Countdown”, pubblicato sul canale MILFs Like It Big, in cui Jasmine James, una donna formosa con i capelli tinti di rosso, va alla festa di un’amica.

Annoiata e arrapata, vaga in cerca di “un po’ di carne fresca”, come la descrive il cartello, e incappa nel figlio liceale dell’amica intento a masturbarsi. James, più grande e matura, prende in mano la situazione e si avventa sul giovanotto. In poche parole, la trama standard di un MILF porn. C’è però una particolarità: nella realtà, James ha appena compiuto 25 anni.

Una ragazza di vent’anni non è esattamente quello che ci si immagina sentendo la parola “MILF”, dotata di definizioni diverse e molto vaghe, che però nella maggior parte dei casi specificano trattarsi di una donna matura, quando non specificamente una madre. Ma succede spesso che i producer prendano donne molto giovani per il ruolo di MILF, cougar o—per dirla con gli inglesi—”yummy mummy”. È una tendenza recente: la rapida ascesa del genere ha trasformato l’idea di MILF, e anche attrici molto giovani hanno cominciato a essere etichettate così.

Se la storia della cultura pop è piena di madri che ammiccano al feticcio erotico del sesso tra uomini giovani e donne più anziane (pensate solo a Anne Bancroft ne Il laureato, del 1967), il termine MILF è molto più recente. L’Oxford English Dictionary ne fa risalire le origini all’inizio degli anni Novanta, e il primo utilizzo a un gruppo Usenet del 1995. Le MILF sono entrate nella cultura mainstream nel 1999, grazie alla commedia stereotipica-adolescenziale American Pie.

Prima che emergesse il termine MILF, l’industria del porno non aveva interesse nelle attrici oltre i trenta. “Le attrici con più di quarant’anni erano quasi considerate adatte solo al granny porn,” dice Jeff Vanzetti dell’IAFD, l’equivalente per adulti di IMDB. Ma il porno ha sempre seguito lo Zeitgeist, e nei primi anni Duemila si è buttato sulle MILF. RealityKings è stato il punto di riferimento di questa tendenza, e produce contenuti MILF da quando è stato lanciato nel 2000—ha anche costruito un brand intorno alle MILF, M.I.L.F. Hunter, tra il 2002 e il 2003. C’è poi chi, come l’attrice Lisa Ann, ha datato la vera nascita del genere al 2005.

L’emergere del genere ha coinciso, convenientemente, con l’arrivo dei trent’anni per molte amatissime star del porno; Jenna Jameson ha compiuto 30 anni nel 2004 e ha continuato la sua carriera per altri quattro, e anche se il termine “MILF” non è mai comparso in un titolo di un suo film, altre performer che hanno avuto una virata simile alla sua sono considerate a tutti gli effetti MILF. L’influenza di queste performer, così come la loro disponibilità a buttarsi a capofitto nel nuovo territorio, ha aiutato a far esplodere rapidamente il genere.

“Allora si pensava che una donna più matura potesse davvero rappresentare un valore aggiunto nell’equazione,” dice Chris Thorne, recensore di porno storico di xCritic.com, riferendosi alla presenza sicura e attiva di queste donne. “È stato proprio allora che abbiamo cominciato a vedere gli utenti cercare specificamente il genere MILF.”

Quasi subito, però, i producer che miravano a soddisfare la crescente domanda di contenuti di questo tipo incapparono in un problema: il numero di attrici sopra i trent’anni era esiguo. M.I.L.F. Hunter allargò considerevolmente la propria distribuzione, e cominciò a essere copiato dai competitor, ma secondo Mark Spiegler—che nel 2003 ha fondato la talent agency per industria del porno Spiegler Girls—quando avevano cominciato a cercare donne per questi film “i producer avevano addosso una tale foga di girare che presero alcune ventenni e sul sito le spacciarono per 36enni.”

I contenuti “MILF” cominciarono ad aumentare; oggi, tra il cinque e il sei percento dei video di Pornhub ha questa tag, secondo il portavoce del sito Chris Jackson. La popolarità del genere sul sito ha avuto un picco nel 2011, ma resta ancora uno dei termini di ricerca più popolari sui siti porno. Considerando sia il MILF porn sia i generi attigui (come i finti incesti), Thorne pensa che “siamo nell’età dell’oro del MILF porn.”

“Agli appassionati piacciono le MILF perché sono forti, sexy, e belle,” dice Tanya Tate, eletta MILF dell’anno per 11 volte in vari concorsi e premi. Tate ha cominciato a lavorare nel porno nel 2009, già quasi trentenne, e si è guadagnata in fretta il titolo di “Hot new MILF”.

Anche se il MILF porn permette alle attrici di continuare a lavorare più a lungo o di iniziare dopo, mediamente la carriera di una pornstar comincia e finisce ancora presto, perciò l’incentivo a scritturare ragazze giovani per impersonare MILF resta. Ne risulta che nel mondo del porno la MILF non è più caratterizzata dalla sua età, ma dal suo modo d’essere e apparire: un personaggio a tutto tondo, forte.

Nel porno, oggi come oggi, non c’è un’età media delle MILF, ma se le attrici più attive e note hanno tra i 30 e i 45 anni (esempi noti sono la 38enne Sara Jay o la 43enne Brandi Love), ce ne sono di tutte le età. “Mentre prima c’era una grossa differenza tra una 22enne e una 35enne,” dice Tate sull’evoluzione dell’industria del porno dalla metà degli anni Duemila, “il gap ha cominciato a ridursi, e sempre più donne oggi vengono considerate MILF. Adesso nel momento in cui smetti di essere una teenager, diventi una MILF.”

A volte, poi, sei entrambe le cose: Ali Rae aveva 19 anni quando ha fatto la parte della MILF in una scena di finto incesto nel film Jerky Wives, del 2014. Al contrario, la pornostar Nina Hartley, che di anni ne ha 57, ancora fa la MILF.

E non per forza le donne che sono davvero MILF nel mondo del porno vengono considerate MILF, dato che non è l’età anagrafica che conta. Tale racconta di avere recentemente assegnato alla 35enne Marica Hase il ruolo di una teenager, perché ha l’aspetto fisico adatto—minuta, seno naturale, fianchi dritti, e una figura snella.

Questa dinamica rispecchia quello che avviene anche nell’industria mainstream: le attrici vengono scelte per il ruolo che possono interpretare con più credibilità. Ma nel mondo del porno questa flessibilità è arrivata a limiti estremi—l’idea di fascia d’età è stata completamente decostruita per rispondere alle esigenze del pubblico. E comunque, l’elasticità dell’etichetta MILF è costrittiva a sua volta: l’interesse manifestato nei suoi confronti ha significato che il genere MILF risucchiasse tutto il terreno di mezzo tra “appena appena legale” e “terza età”. Ad oggi, sembra che a tutti interessino solo le madri.

