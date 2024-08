Breve viaggio nell’arte di Kurt Cobain

I Nirvana hanno fatto la storia, e Kurt Cobain è stato canonizzato e reso leggenda per le cose che faceva con la sua chitarra. Molto prima che imbracciasse una sei corde, però, il piccolo Kurt si era abituato a tenere in mano un pennello. Nel suo libro Più pesante del cielo, il biografo Charles R. Cross racconta di come, a soli sei anni, Cobain fosse già capace di disegnare perfettamente Topolino a memoria. Una volta se ne vantò con suo nonno, Leland, e gli mostrò le sue opere. Il nonno, incredulo, lo accusò di averle ricalcate. “No!”, rispose Kurt, e per tutta risposta gli disegnò sul momento delle perfette riproduzioni di Paperino e Pippo. Leland non credeva ai suoi occhi.

