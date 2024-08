Brexit: l’orchestra giovanile dell’Unione Europea si trasferisce in Italia

Come riporta il Guardian, l’orchestra sinfonica giovanile dell’Unione Europea—fondata nel 1976 a Londra sotto la direzione dell’italiano Claudio Abbado—lascerà la sua città d’origine e si trasferirà ufficialmente in Italia. Le due sedi verranno aperte a Roma e a Ferrara. “Non ha senso che il nostro ufficio non sia nell’Unione Europea”, ha detto l’amministratore delegato dell’orchestra, Marshall Marcus. Il partner mediatico dell’orchestra sarà la RAI, che trasmetterà i suoi concerti.



L’orchestra comincerà la sua attività italiana con due rassegne per il 2018, una primaverile e una autunnale, al Teatro Abbado di Ferrara. Ne fanno parte circa 120 ragazzi ogni anno, tra i 17 e i 24 anni. L’orchestra ha circa 3000 ex allievi, molti dei quali hanno poi continuato la loro carriera in orchestre di prim’ordine in giro per il mondo. Nel 2016 l’Unione annunciò che stava pensando di interrompere gli aiuti economici che ne permettevano l’esistenza ma, dopo diverse proteste, il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker annunciò che i fondi sarebbero stati trovati.



L’orchestra giovanile non è la prima a lasciare il Regno Unito: recentemente, l’Orchestra Barocca dell’Unione Europea si è trasferita dall’Oxfordshire ad Anversa, in Belgio. Qua sopra potete guardare un video dell’orchestra: un’esecuzione della Sinfonia n. 6 in Si minore Patetica di Čajkovskij.

