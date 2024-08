Britney Spears ha raccontato quanto è stata brutta la sua vita sotto custodia paterna

Britney Spears ne ha davvero abbastanza.

L’icona del pop si è presentata virtualmente davanti a un giudice il 23 giugno 2021 per parlare per la prima volta pubblicamente della sua custodia tutelare, gestita dal padre, che controlla quasi ogni aspetto della sua vita dal 2008.

Videos by VICE

“Desidero e sogno che tutto questo finisca,” ha detto Spears. “Rivoglio indietro la mia vita.”

La sua rabbia rispetto alla situazione era palpabile e il suo tono contrastava nettamente con il personaggio zuccherino che presenta su Instagram—tra gattini, farfalle, rose e coreografie di danza. E la discrepanza è chiara anche e soprattutto a lei stessa. “Ho detto al mondo che stavo bene, ma è una bugia,” ha detto. “Non sono felice, non riesco a dormire, sono depressa, piango ogni giorno.”

Spears ha dichiarato di voler denunciare la sua famiglia per averla messa in questa posizione e ha detto che il suo avvocato, che non ha scelto da sola, non le ha mai detto che avrebbe potuto chiedere di porre fine alla custodia.

“Credo fermamente che questa custodia sia un abuso,” ha detto Spears. “La mia richiesta è di terminarla senza subire valutazioni come in passato.”

Ha anche detto che i suoi tutori interferiscono con la sua libertà di decidere se avere altri figli. “Ho un dispositivo intrauterino [spirale] nel corpo in questo momento che mi impedisce di concepire un bambino e i miei tutori non vogliono farmi andare dal medico per rimuoverlo,” ha detto.

Suo padre, James Spears, ha fatto richiesta in tribunale per una custodia temporale nel 2008, quando Britney era nel mezzo di una crisi di salute mentale molto grave, dovuta all’attenzione ossessiva dei media, gossip di abuso di sostanze e una battaglia legale per la custodia dei suoi due figli.

Le custodie tutelari sono una disposizione ordinata da un tribunale tipicamente riservata ai casi più estremi, in cui una persona non è in grado di prendersi cura dei propri bisogni fondamentali—come succede per esempio per le persone molto anziane che soffrono di demenza senile.

Dall’inizio, Spears era contraria al fatto che suo padre—con cui aveva un rapporto complicato—fosse in controllo della custodia, stando al New York Times. Nonostante questo, un giudice ha concluso che suo padre era il miglior candidato a prendere le redini della situazione.

Un giorno prima dell’udienza di giugno, il Times, citando documenti confidenziali del tribunale, ha rivelato che l’icona del pop stava cercando di porre fine alla custodia restrittiva da anni. Nonostante i milioni di dollari guadagnati dagli album di successo e dai tour, Spears non aveva il controllo delle sue stesse carte di credito e doveva ottenere l’approvazione del padre per la maggior parte delle decisioni più banali, come riparare i mobili della cucina, e non aveva il permesso di stringere nuove amicizie senza un lascia passare preventivo del padre.

“Amava il controllo che aveva su di me, al cento percento,” ha detto Spears durante l’udienza in riferimento al padre, che non era presente durante la call virtuale.

E, ha sottolineato, lei non capiva perché fosse sotto custodia, ma attiva da un punto di vista lavorativo. Il Times ha rivelato anche che il padre guadagna 16.000 dollari al mese per farle da tutore, che è il doppio della cifra che è concessa mensilmente a Spears. Inoltre, il padre ottiene una percentuale anche sui tour mondiali della cantante.

“Non ha senso che io sia in custodia se sto lavorando e sono in grado di pagare altre persone,” ha detto Spears.

L’udienza è, per molti versi, la tanto attesa rivincita che i suoi devoti fan—noti ora come il movimento #FreeBritney—volevano. E solo in anni recenti i suoi problemi sono venuti allo scoperto: il fatto che vivesse una vita così repressa non era noto finché nel 2019 una serie di strani post su Instagram non hanno lanciato l’allarme tra i suoi fan, che si sono assunti il compito di indagare a fondo. Poi, un documentario fatto dal New York Times a proposito della custodia in corso ha portato il movimento #FreeBritney davanti al mondo intero.

Prima dell’udienza, il compagno di Spears, Sam Asghari, ha pubblicato un selfie sul proprio account Instagram indossando una t-shirt #FreeBritney. Asghari—che sta con Spears da cinque anni—ha reso chiara la sua posizione a febbraio 2021, quando ha fatto riferimento al padre della cantante come un “perfetto stronzo” in un post su Instagram.

Sam Asghari, compagno di Britney Spears da cinque anni, ha pubblicato una story su Instagram indossando una maglietta #FreeBritney, poche ore prima dell’udienza virtuale della cantante davanti a un tribunale di Los Angeles.

A testimonianza dell’interesse enorme delle persone nei confronti della vicenda, il sito del tribunale di Los Angeles dove l’udienza doveva andare in streaming live è stato sopraffatto dal traffico, diventando inaccessibile. Inoltre, alcuni dei suoi fan si sono riuniti dal vivo fuori dal tribunale di Los Angeles all’ora in cui Britney Spears è apparsa virtualmente davanti al giudice.

“Siamo qui per darle il nostro sostegno, affinché possa finalmente far sentire la sua voce e porre fine a questa custodia tutelare ed essere libera e felice,” ha detto uno di loro a un reporter del Guardian.