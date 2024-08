Quella volta che Britney Spears ha scelto Peppino Di Capri

Eccoci a un nuovo episodio di Il meglio di TRL, la nostra serie di incredibili momenti di TV musicale salvati dall’oblio grazie a granulosi upload su YouTube. Siamo tra l’altro molto felici di averla cominciata esattamente mentre MTV decideva di provare a rilanciare il programma—la gag è che è stato davvero totalmente casuale. Ad ogni modo: le ultime volte vi abbiamo fatto vedere Dave Grohl che infama i Gemelli DiVersi e Cattelan che annusa il collo di Beyoncé. Oggi facciamo un viaggio nel tempo del pop e parliamo di…

BRITNEY SPEARS CHE SCEGLIE PEPPINO DI CAPRI

Piuttosto che scrivere dieci righe su quanto Britney Spears fosse famosa nel 2000 preferisco chiedervi di guardare come comincia il video qua sopra. Durante tutto il periodo in cui TRL venne trasmesso da Piazza Duomo a Milano, folle più o meno importanti si sono radunate per vedere la loro popstar preferita sotto forma di un minuscolo puntino lontano sperando, se la giornata era buona, di essere scelti per salire a conoscerla tramite la preparazione di cartelloni. Ma la quantità di gente che andò a gridare per Britney Spears era enorme. A tal punto che Britney stessa chiede a Maccarini, “Ma viene sempre così tanta gente?” A una risposta negativa, ribatte con un “Mi spaventa!“

Britney era all’inizio della sua carriera: non aveva ancora idea che avrebbe ceduto alle pressioni della fama e non sapeva che sarebbe diventata un’icona della storia del pop. Era una ragazzina che, nelle sue parole, “non vedeva l’ora di tornare a casa e passare tempo con la sua famiglia” e cercava di barcamenarsi in questa cosa della fama come meglio poteva. Dopo averle sbattuto in faccia la sua capacità di radunare migliaia di persone con la sua presenza, comunque, Maccarini e la Surina la portano in studio per un’intervista. Dopo qualche domanda standard, Maccarini se ne esce con un classico dell’intervista televisiva ggiovane: IL QUIZZETTONE.

E fu così che Britney Spears, la popstar più grande del mondo, dovette rispondere alla domanda “Con quale popstar italiana vorresti fare un duetto?” Scalda il cuore vedere quanto è sorridente Britney lungo tutta la trafila, anche mentre sente Maccarini snocciolare le opzioni tra cui può scegliere: “Eros Ramazzotti! Jovanotti! Andrea Bocelli! Peppino Di Capri!” Allorché Britney, sempre più smagliante, dice:

“The last one!”

Il quiz prosegue con la domanda “Con quale popstar internazionale vorresti fare un duetto”. Tra le opzioni c’è ancora “Peppino Di Capri”, ma sfortunatamente Britney decide di fare la seria e risponde “Madonna”. Il tutto si conclude con la domanda “Con quale popstar vorresti andare a fare shopping”, e la Surina fa comunella con Britney convincendola a rispondere “Marco Maccuarini”.



Peppino Di Capri, oggi, ha 78 anni. Siamo ancora in tempo. Fan di Britney, è tutto nelle vostre mani. Fate un po’ di bordello e vediamo che succede. Ci vediamo domani per la prossima puntata.



