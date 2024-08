Britney Spears vende quadri a 10.000 dollari, olé

Che Britney Spears sia un’artista è perfettamente chiaro fin dagli anni Novanta. Oltre a essere la Regina del Pop e una delle cantanti donne con più dischi venduti nel mondo, Britney è chiaramente un’artista anche nel suo modo bellissimo di vivere la vita. Qualche settimana fa, il 13 ottobre, aveva ribadito questa sua natura pubblicando un video su Twitter in cui dipingeva un acquerello, mentre si trovava in reggiseno nel patio di una villa tra chiazze di edera, colonne in finto marmo e musica di Mozart.

https://twitter.com/britneyspears/status/918913739788836864?ref_src=twsrc%5Etfw

La notizia di oggi è che l’acquerello che stava dipingendo in quel momento, fatto di motivi floreali per una metà e di onde psichedeliche per l’altra, è stato tagliato (perché?) e venduto a un’asta di beneficienza per 10.000 dollari. Il simpatico acquirente è Robin Leach, uno showman inglese famoso per la trasmissione Lifestyles of the Rich and Famous, in cui ficcava il naso nelle vite private delle celebrità. Di certo negli anni il vecchio Robin ha sviluppato un certo feticcio per i personaggi famosi, e comprare il dipinto della Regina del Pop sarà stato il modo migliore di onorarlo. Un investimento? Solo il tempo potrà dircelo.

Da brava regina, Britney devolverà il ricavato a Vegas Cares — che si occupa delle vittime della strage di Las Vegas. Per non perderti altri acquerelli, segui la nostra artista su Twitter!