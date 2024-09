Gli inglesi visti da vicino

Come appare la Gran Bretagna agli occhi di un americano come Bruce Gilden? Basta uno sguardo a queste serie per notare una serie di caratteristiche ricorrenti nei suoi scatti: le rughe profonde, le sopracciglia aggrottate, la pelle ricca di impurità—o, per dirla con le sue stesse parole, “persone con cui mi piace avere a che fare, i cui volti e i cui occhi raccontano storie.”

Per fortuna, in Gran Bretagna ci sono un sacco di persone di questo tipo.

L’ultimo progetto di Gilden, A Complete Examination of Middlesex, sarà in mostra a Londra, presso la Cob Gallery, dal 21 al 31 maggio 2015. Le foto sono state scattate a Londra nel corso di tre anni di lavoro, e verranno incluse in un libro edito da Archive of Modern Conflict.

Anche se oggi la street photography è stata presa d’assalto dai fashion blogger, Gilden resta un pilastro del genere. Lo scopo del suo lavoro è arrivare a una fotografia personale, con foto che trasmettano un significato e che siano potenti senza dover essere per forza esteticamente belle.

“A Complete Examination of Middlesex” è stata curata da Next to Nothing: Imogen Prus, Hattie Moir e Natasha Wigoder. Di seguito trovate alcune delle foto in mostra.