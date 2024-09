Bryson Tiller e SZA suoneranno in Italia

Bryson Tiller è una di quelle persone che, dopo l’avvento di The Weeknd, hanno capito di avere una voce capace di far bagnare le mutande a centinaia di migliaia di persone di entrambi i sessi e quindi si è messa a fare R&B. Dopo l’enorme rumore attorno al suo esordo T R A P S O U L e a una caterva di scene di delirio, il suo secondo album True to Self è uscito a maggio e ha avuto un leggero successo, dato che è arrivato al primo posto negli Stati Uniti. Ora, Tiller ha annunciato un tour europeo che passerà anche da noi: il suo primo concerto in Italia si terrà il prossimo lunedì 13 novembre a Milano, in una venue ancora non annunciata.



La cosa bella, ma davvero bella, è che con lui ci sarà SZA—cioè l’autrice di CTRL, uno dei dischi R&B più fighi, innovativi ed empowering dell’anno. D’altro canto, se sei in Top Dawg Entertainment assieme a Kendrick Lamar qualcosa dalla tua ce l’avrai—soprattutto quando poi ci fai un pezzo assieme e vinci qualsiasi cosa aprendo la strofa con le parole “Real niggas do not deserve pussy / Meaning it’s more, you see right through walls” per poi intavolare tutta una super metafora basata attorno a Forrest Gump.



Qua sotto tutte le date del tour di Tiller e SZA. I biglietti andranno in vendita venerdì, a quanto dice il post. Noi ci saremo, siateci anche voi.

