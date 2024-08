Porzioni: 4

Ingredienti

Per il budino ai mirtilli e semi di Chia:





400 g di semi di Chia



100 ml di sidro di mele fresco



100 g di mirtilli



Scorza e succo di 1 limone



1 cucchiaio di miele



1 pizzico di pimento



1 pizzico di sale



500 ml di sciroppo d’agave

Scorza e succo di un limone

un pizzico di sale

2 cucchiai di curcuma macinata

200 g di albicocche essiccate

50 g di bacche di goji

100 ml di succo d’arancia

50 g di noci di macadamia tostate

Preparazione

1. Inizia dal budino ai mirtiili e semi di chia. Sbatti insieme il sidro di mele, il miele e i semi di Chia facendo bene attenzione a non lasciare grumi. Aggiungi quindi gli ingredienti rimanenti sbattendoli bene di tanto in tanto. Lascia riposare quindi per due ore o per una notte intera.

2.Per le albicocche alla curcuma avrai invece bisogno di una piccola padella in cui, a fuoco lento, dovrai cuocere lo sciroppo d’agave. Versa e mescola poi bene dentro il succo di limone e la curcuma. Procedi quindi a versarvi dentro le albicocche e lascia asciugare per una notte.

3. Immergi le bacche di gogji nel succo di arancia. Lascia riposare per una notte.

4. Per servire guarnisci il budino ai mirtilli e semi di Chia con le albicocche alla curcuma, le bacche di goji e le noci di macadamia. Buon appetito!



Tratto da How-To: Make Brunch with Ken Addington