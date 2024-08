Buon venerdì 13: è uscito l’ultimo trailer di Stranger Things 2

Finalmente potete anche smetterla di ascoltare a palla “Find Me” dei Sigma su YouTube per rivedere la faccia contrita di Undici che vi manca tanto, perché il 27 ottobre esce tutta la seconda stagione di Strangers Things e torna pure lei. Non è che ce lo stiamo inventando, le prove le trovate qui sotto, nell’ultimo trailer diffuso da Netflix qualche ora fa.

Trailer in cui, tra l’altro, si vedono varie cose: Winona Ryder che come al solito ha la faccia più contrita di Undici, Will ripescato dal Sottosopra che passa molto più tempo nei laboratori che a casa in pigiama, scienziati che non capiscono niente, Undici che ruba cose da cofanetti lasciati a caso nel bosco, personaggi nuovi e un mostro gigante che a confronto il primo Demogorgon sembra una cavia da laboratorio.

La seconda stagione sarà composta da nove episodi, ambientata nel 1984 e avrà anche dei personaggi nuovi.

No, non ci sarà Barb—lei è morta davvero. :(

Buon venerdì 13 a tutti.