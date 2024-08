Ho cercato di infrangere tutti i buoni propositi per l’anno nuovo in una settimana

È arrivato gennaio e sapete cosa significa: possiamo ricominciare da capo! Anno nuovo, vita nuova! Niente più brutte abitudini, solo programmi salutari. Basta stare sul divano a guardare commedie d’amore mangiando pizza e avanzi di panettone. D’ora in poi, le parole d’ordine sono pelle perfetta, grasso conto in banca e fame di esperienze di vita.

O così è come ci dicono dovrebbe andare gennaio. In realtà, le aspettative che ci imponiamo l’ultimo dell’anno possono portare più stress che benefici. Magari “imparare un nuovo hobby” sembra super divertente, lì per lì, ma chi vuole passare davvero la notte a fare una tutina all’uncinetto per un bebè non suo? È per quello che esistono i negozi. E perché improvvisamente la gente deve andare in palestra? A cosa si sta preparando? Non siamo mica dentro Squid Game.

Ho quindi deciso di mettere alla prova una teoria. Se rispettare i buoni propositi dell’anno nuovo è stressante, che succede se li infrango di proposito? O, piuttosto, se li trasformo in “anti-propositi”? Mi sentirò meglio, o per forza peggio? Ha davvero senso fare buoni propositi, o è come scavarsi una fossa di sensi di colpa?

C’era solo un modo per scoprire la verità. Così, ho cercato di infrangere tutti i principali buoni propositi per l’anno nuovo, in una settimana.

Proposito per l’anno nuovo #1: Bere meno

Fatta eccezione per le persone astemie, quasi chiunque conta questo proposito sulla lista, perché dicembre è un mese di bagordi socialmente accettato. A gennaio emergiamo—con la bocca impastata e la faccia gonfia—e ripetiamo di non voler mai più vedere un altro gin tonic.

Ma io no! Anziché bere meno, ho deciso di bere più spesso! Come immaginerete, è stato facile. Ho invitato qualche amico e amica, abbiamo ascoltato cinque o sei album di Rihanna di fila e bevuto birra Desperados prima, Jack Daniels dopo. A mezzanotte, stavo facendo freestyle col microfono dicendo a tutti che volevo unirmi a una band. È stato uno spasso, onestamente.

Ma l’hangover che è seguito alla serata è stato intenso. Non ho più 20 anni, dunque sono stata un’ameba per tutto il giorno (e diciamo anche quello dopo). A un certo punto, intorno all’una, mentre cercavo di “editare un articolo”, ho quasi pianto. Durante la riunione per le proposte editoriali settimanale, nessuno dei miei colleghi ha pensato fossi morta e la cosa mi ha stupito.

Proposito per l’anno nuovo #2: Mangiare più sano

Sapete qual è la cosa più fastidiosa del cibo? Che quello che fa male ha un sapore buonissimo e quello che fa bene no. Perché? Perché quel delizioso cheeseburger ti farà sentire malissimo, ma mangiare rucola porta ad annoiarsi dell’atto stesso di masticare?

A prescindere, un sacco di persone cercano di mangiare più sano a gennaio perché durante le feste hanno esagerato. Ma io no! Io mangerò ancora peggio del solito. Il mio pranzo è stato una di quelle confezioni di grissini, formaggio e fesa di pollo, tutto accompagnato da Sprite. Non so se conta come pasto (o come cibo), ma è stato bello mangiare come se fossi un bimbetto di sei anni che fa merenda al parco.

Per cena, ho mangiato un piatto di patate al forno con la salsa piccante. Mentirei, se dicessi che non ho assaporato con gioia ogni istante—specialmente considerato l’hangover—ma non sceglierei questa dieta per la vita, perché non voglio prendermi lo scorbuto.

Proposito per l’anno nuovo #3: Fare più attività fisica

Quale modo migliore per cancellare gli effetti del bere e del mangiare schifezze, se non fare dell’ottima attività fisica? Non per me, grazie! Anziché fare più esercizio, ho deciso di farne meno, sempre meno durante la settimana. Come immaginerete, non è stato difficile. Mi sono sdraiata sul divano e lì sono rimasta.

A un certo punto, però, ho iniziato a sentire le gambe irrequiete. Persino andare al supermercato a fare la spesa ti dà un po’ di energia, e io non stavo facendo neanche quello.

Rilassarsi? Bello. Decidere di restare immobili per ore e ore? Meno.

Proposito per l’anno nuovo #4: Impara qualcosa di nuovo o dedicati a un nuovo hobby

In questo preciso momento, ci sono persone che stanno imparando a scrivere codice o a parlare giapponese—e buon per loro! Imparare a fare qualcosa di nuovo ti fa sentire un essere umano realizzato e dotato di cervello come niente altro.

L’opposto di imparare qualcosa di nuovo, ovviamente, è fare qualcosa di vecchio. Così ho passato circa sette o otto ore a riguardare The Real Housewives of Beverly Hills, nonostante avessi visto già tutte le puntate. Devo dire, però, che guardare questo programma quando sai cosa uscirà dalla bocca di ogni personaggio è un’esperienza particolare di per sé.

I nuovi hobby sono sopravvalutati, quando ne hai di vecchi.

Proposito per l’anno nuovo #5: Stringi nuove amicizie

Mhhhhhh sì, potrei stringere nuove amicizie, oppure potrei fissare la pioggia che cade fuori dalla finestra, sola e in silenzio. Ho deciso di andare per la seconda ipotesi. Ho comunque un buon numero di amici e amiche (sei o sette, direi?). Se ne incontrassi di nuovi, dovrei relegare qualcuno a “conoscente” e non sono pronta a farlo. Inoltre, a me piace passare tempo da sola. Questo anti-proposito non è stato particolarmente difficile.

Anzi, se devo dirla tutta, nessun è stato difficile. E una volta che la settimana è finita, ho avuto la netta sensazione di non aver concluso nulla. Ho pensato che mi sarei sentita bene per aver “alzato il dito medio” a “chi di dovere” rompendo tutti questi buoni propositi come una vera ribelle—invece mi sono sentita solo stanca e annoiata e un po’ sottostimolata.

Non dico che i propositi facciano bene alla salute, e che ogni persona debba diventare la versione tirata a lucido di se stessa. Cazzo, proprio no. Ma un po’ di riflessioni sul futuro, di speranza per i cambiamenti positivi, possono essere utili.

Detto ciò, questa settimana non è stata neanche la peggiore della mia vita. Ho sempre voluto mangiare cracker e formaggio confezionati per pranzo. E una delle cose che amo di più è rilassarmi. Perciò, ecco cosa vi dico: solo perché è gennaio, non significa che dovete afferrare di corsa un manubrio e mettervi ad allenarvi come se foste l’Incredibile Hulk. Guardate un po’ di tv spazzatura. Aprite una lattina della vostra bibita preferita. È il 2022 anche per voi.