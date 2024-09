Burekas ripieni di patate dolci e formaggio

Per 12 porzioni

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 2 ore e 20 minuti

Ingredienti

12 fogli di pasta fillo, scongelati se surgelati

2 patate dolci grandi, circa 900 gr, pulite

115 g di formaggio kashkaval grattugiato o cheddar bianco

5 g di sale fino

5 g di pepe nero macinato fresco

125 g di burro o olio d’oliva

45 g di Parmigiano Reggiano grattugiato finemente

Videos by VICE

Preparazione

1. Rimuovi la pasta fillo dal congelatore 2 ore prima di iniziare a preparare le burekas (circa 30 minuti prima di arrostire le patate dolci, se stai facendo tutto in una volta; puoi anche scongelare la pasta fillo nel frigorifero durante la notte). Riscalda il forno a 200°C. Buca le patate dolci con una forchetta avvolgile singolarmente nella carta stagnola, disponi su una teglia da forno e cuocile fino a quando saranno tenere, in circa 1 ora. Fai raffreddare per 30 minuti, quindi scartale e sbucciale, mettendo la polpa in una ciotola di medie dimensioni. Aggiungi formaggio, sale e pepe e schiaccia le patate bene, fino ad incorporare bene il condimento. Riduci la temperatura del forno a 180°C. Pulisci una superficie di lavoro.

2. Srotolare un rotolo di pasta filo. Copri i 12 fogli con un asciugamano umido per evitare che si secchino. Spennella un foglio di burro, stendi un altro foglio sopra, imburra la parte superiore, quindi tagliare la pasta filo in strisce lunghe larghe circa 8-10 cm e lunghe 30-35 cm; potresti dover tagliare un po’ la pasta filo. Dovresti essere in grado di ottenere 2 doppie strisce pronte per le bureka da ogni doppio strato. Centra 20-30 ml di riempimento a circa 1.30 cm dalla parte inferiore della striscia, quindi piega l’angolo in basso a destra sopra il riempimento per incontrare il bordo sinistro e formare un triangolo. Piega il triangolo verso l’alto per creare un altro strato di pasta filo sopra il triangolo, quindi continua a piegare fino ad avere un triangolo multistrato. Ripiega tutti i bordi sotto, disponi su una grande teglia e ripeti l’operazione con la pasta filo rimanente e riempiendo fino a quando non si ottengono 12 bureka. Distribuiscile uniformemente sulla teglia, spennellale con il burro, quindi spargi il Parmigiano Reggiano su tutta la parte superiore e cuoci fino a doratura, dai 20 ai 22 minuti.

3. Togli dal forno, fai raffreddare leggermente nella teglia e servi caldo. Le Burekas si manterranno, refrigerate, per un massimo di 3 giorni o congelate per un massimo di 3 mesi. Falle scongelare in un forno a 160°C per 8-10 minuti.

NOTA DELL’AUTORE: Questa ricetta è stata ristampata con il permesso dell’autore di Sababa: Sababa: Fresh, Sunny Flavors From My Israeli Kitchen.

NOTA DELL’AUTORE: Questa ricetta è stata ristampata con il permesso dell’autore di Sababa: Fresh, Sunny Flavors From My Israeli Kitchen.