Chick’n Burrito vegano al teriyaki

“Questo sì che è un pranzo coi fiocchi”

Porzioni: 4-6

Videos by VICE

Ingredienti

Per il riso basmati:

380 g di riso basmati

850 ml di acqua

2 cucchiaini di sale

110 g di pisellini congelati

30 g di olio di cocco

1 cucchiaino di semi di cumino

1/2 cucchiaino di semi di senape nera

1 cucchiaino di zenzero sbucciato fresco, grattugiato

1 cucchiaio di curcuma

50 g di pistacchio o anacardi tostati

Per il burrito:

30 g di olio di cocco

1 cucchiaino di zenzero grattugiato fresco

1 pacco di straccetti di pollo teriyaki vegan, come quelli della Gardein Teriyaki Chicken Strips

1 peperone rosso tagliato a piccoli cubetti

1 peperone verde tagliato a piccoli cubetti

Tortilla integrali

150 g di panna acida vegana

100 g di formaggio vegano grattugiato

200 g di spinaci lavati e tagliuzzati

2 pomodori di media grandezza, tagliati

2 avocado maturi tagliati a fette

Preparazione

1) Inizia dalla preparazione del riso basmati. Lavalo bene e lascialo a mollo nell’acqua per 15 minuti, poi scolalo e rimettilo in immersione per altri 15 minuti. Riscalda a fuoco alto, portando a ebollizione, una pentola con dell’ acqua, il sale e i piselli. Scalda l’olio in una padella di media grandezza e friggi il cumino e i semi di senape a fuoco medio. Aggiungi lo zenzero e la curcuma quando solo quando i semi di cumino sono diventati marroncini e quelli di senape hanno iniziato a scoppiettare. Mescola tutti i semi insieme per circa 30 secondi. Aggiungi quindi il riso e continua a mescolare per 2 minuti, affinché tutte le spezie siano ben amalgamate con il riso. Versa dell’acqua portata a ebollizione sul riso e aggiungi gli anacardi o i pistacchi. Mescola bene una volta sola, copri la pentola e abbassa il fuoco. Non aprire il coperchio, lascia cuocere il riso per 18-20 minuti (deve assorbire tutta l’acqua).

2) Passa ora ai buttito. Preriscalda il forno a 204°C. Intanto scalda olio e zenzero per 30 secondi, aggiungendo poi gli straccetti al teriyaki. Cuoci bene entrambi i lati per circa 5 minuti a fuoco medio. Aggiungi i peperoni e riscalda per altri 2 minuti finché non risultano leggermente ammorbiditi. Glassa il pollo con la salsa teriyaki lasciando che questa lo avvolga completamente. Passati 3 minuti, rimuovi dal fuoco e riponilo via.

3) Disponi le tortilla su di una superficie piana e cospargile di panna acida. Aggiungi gli straccetti e i peperoni assieme al riso, il formaggio vegan grattugiato e gli spinaci. Arrotola e piega bene la estremità finali, guarnendole bene con la panna acida. Ora riponi i burrito in una teglia oleata e scalda nel forno fino a che non risultano belle dorate (circa per 30 minuti). Servi infine con pomodori e avocado.

Tratto da FUEL: The Vegan Ironman Diet of Cro-Mags’ John Joseph