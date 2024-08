Trevor Paglen vuole mandare una scultura nello spazio

L’artista americano Trevor Paglen sta cercando di mandare un satellite in orbita come puro gesto artistico. Con Orbital Reflector, Paglen vuole spedire nello spazio un satellite senza alcuna finalità militare, di telecomunicazione, scientifica o commerciale ma che, al contrario, vuole darsi l’obiettivo di creare una ragione per guardare il cielo.

ll progetto, realizzato insieme al Nevada Museum of Art, consisterà di un piccolo satellite che, una volta arrivato in orbita a 575km dalla Terra, srotolerà una scultura di poliestere a forma di diamante che si gonfierà come un pallone aerostatico fino a raggiungere la lunghezza di 30m. L’obiettivo è far sì che la scultura possa essere visibile a occhio nudo dalla Terra grazie alla luce del Sole riflessa dall’opera.

