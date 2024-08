Il calendario dei Carabinieri del 1998 è l’oroscopo definitivo

Da 15 giorni è il 2018: l’anno in cui la Bulgaria assume la presidenza di turno dell’Unione Europea, in Italia si svolgeranno le elezioni politiche più disagiate della storia, la sonda dell’agenzia spaziale giapponese Hayabusa2 raggiungerà l’asteroide 162173 Ryugu e i primi nati del nuovo millennio compiranno 18 anni. Ma soprattutto, il 2018 è l’anno del ventennale del più bel calendario mai partorito dall’umanità.

Non sto parlando del calendario di Alessia Marcuzzi per Max in collaborazione con Omnitel, ma del CALENDARIO 1998 DELL’ARMA DEI CARABINIERI.

Ogni anno a partire dal 1928 (tranne una pausa di cinque anni dal 1945 al 1950) l’Arma dei Carabinieri ha pubblicato e ancora pubblica il suo calendario. Ne avrete sicuramente visto qualche copia in bar o esercizi commerciali, dove è piuttosto diffuso—probabilmente causa omaggio da parte di cugini e parenti arruolati nell’Arma, dato che, a quanto dice il sito carabinieri.it, “una così alta tiratura non grava sul bilancio dello Stato, essendo le copie acquistate dal personale dell’Arma, che in tal modo ne coprono il costo.”

Il calendario 1998 è a tema, come tutti i calendari dell’Arma, e il tema nello specifico i segni zodiacali. Ma non i segni zodiacali normali, bensì quelli del firmamento dei carabinieri. Nella Presentazione firmata dal Comandante Generale dell’Arma, C. A. Sergio Siracusa, si legge che “sviluppando il tema di questo Calendario, l’Arma ha inteso riaffermare il suo impegno nel proporre annualmente ai tantissimi estimatori e collezionisti un argomento di interesse generale, adottando la formula, non insolita ai Carabinieri, dell’ironia.” Da neo-estimatore e collezionista, non posso che ringraziare.

Il calendario dei Carabinieri del 1998, che l’autore conserva ancora appeso alla parete.

Le 13 costellazioni dei Carabinieri riportano ognuna un essere antropomorfo, mitologico: un essere metà animale e metà carabiniere, alla cui raffigurazione è dedicata la pagina di destra di ogni mese, con una breve didascalia. Nella pagina sinistra sta un piccolissimo elenco dei giorni contornato da dissertazioni sui calendari dell’antichità (antica Roma, Grecia, Egitto, etc.) che però passano davvero in secondo piano di fronte ai capolavori iconografici di cui ci occuperemo.

Una breve preview per capire di cosa stiamo parlando: ci troviamo di fronte alla costellazione della Gazzella-Appuntato, del Ghepardo-Brigadiere, della Lince-Maresciallo, della Giraffa-Corazziere.

Per esplorare la galassia—anzi la costellazione dei Carabinieri—ho deciso di usare un metodo interattivo. Non solo illustrerò qui di seguito i segni zodiacali uno per uno, ma mostrerò la corrispondenza con quelli tradizionali, di modo che ognuno di voi possa sapere qual è il suo segno nel firmamento dei Carabinieri. A seguire, riporterò la didascalia che accompagna l’illustrazione (tutti i CAPS LOCK vengono dall’originale).

IL CERBIATTO-ALLIEVO (corrispondente al Capricorno, 22 dicembre-20 gennaio).

“Il CERBIATTO, primo segno astrale dei Carabinieri, è rappresentato dall’ALLIEVO: non ha ancora gli alamari, ma indossa una divisa di cui già avverte il peso e la responsabilità che comporta. Timido e indifeso oggi, domani, in un domani non lontano, sarà un grintoso Appuntato.”

Dall’atteggiamento cauto e incerto, mentre da una giungla tropicale si affaccia su una città cyberpunk spazzata dai fulmini sotto un cielo violaceo, il Cerbiatto-Allievo è la costellazione più giovane e tenera del Firmamento dell’Arma.

IL CANE FIDO-CARABINIERE (corrispondente all’Acquario, 21 gennaio-19 febbraio)

“Il CANE FIDO è il segno che per antonomasia caratterizza il CARABINIERE, componente essenziale della Via Lattea dell’Universo dell’Arma. Sua dote peculiare è la fedeltà, che l’istituzione cui appartiene ha orgogliosamente adottato, per volontà popolare, quale suo motto araldico. Ruolo prediletto del Cane Fido è la guardia in difesa delle leggi e della società.”

Che dire del Cane Fido: incarnazione semiumana e tutta italiana del Commissario Rex, siede composto e a braccia conserte davanti al Castello dell’Arma, dietro al cui cancello si intravede Lignano Sabbiadoro.

LA GAZZELLA-APPUNTATO (corrispondente ai Pesci, 20 febbraio-20 marzo)

“La GAZZELLA è il più noto dei segni zodiacali dei Carabinieri: essa vive da anni fra la gente sotto forma di APPUNTATO alla guida delle Autoradio. Dotata di gran senso di preveggenza e di mobilità, la si può incontrare dappertutto e in qualunque ora. Caratteristica preminente è la disponibilità agli inseguimenti veloci.”

La Gazzella-Appuntato, con la sua linea fluida ma rigida, in movimento ma statica, ci riporta all’eleganza futurista e marinettiana del tempo in cui le Autoradio non venivano rubate ma pilotate, e le Mazda, quelle belle da dio, ancora non erano in circolazione.

IL GHEPARDO-BRIGADIERE (corrispondente all’Ariete, 21 marzo-20 aprile)

“Il GHEPARDO è segno di velocità, di abilità, di energia esuberante: il BRIGADIERE s’inscrive in questa costellazione con perfetta aderenza grazie all’esperienza acquisita durante il formativo ruolo di Appuntato. Egli s’imbatte spesso in un segno opposto, quello del Maresciallo, che ne controlla l’effervescenza.”

Il Ghepardo-Brigadiere ci regala un’illustrazione molto bella: il Carabiniere Zodiacale cala da un cielo fucsia come fluttuando come un Casper in forma felina e si butta sopra un ladro che fugge con la sua refurtiva da una villetta della Brianza.

LA LINCE-MARESCIALLO (corrispondente al Toro, 21 aprile-20 maggio)

“La LINCE, nello zodiaco dei Carabinieri, è un segno di terra, elemento in cui il suo rappresentate è radicato in profondità. Si tratta del MARESCIALLO, presente dappertutto con delle estese propaggini auricolari. La sua costellazione sta al centro dell’Universo dell’Arma, che senza di lui crollerebbe.”

Vediamo la Lince-Maresciallo che veglia su un paesino dell’entroterra siciliano, mentre si accarezza i baffi e proietta sul muro alle sue spalle l’ombra dalle lunghe orecchie di un caracal.

IL DESTRIERO-CAPITANO (corrispondente ai Gemelli, 21 maggio-21 giugno)

“Il DESTRIERO brilla di una luce particolare nel firmamento dell’Arma: è impersonato dal CAPITANO. Giovane, proiettato verso i gradi più elevati della gerarchia, in esso si identifica il ruolo fondamentale per un ufficiale dei Carabinieri. Comandante di Compagnia, responsabile della struttura periferica dell’Istituto, il Capitano rappresenta l’anello più diretto ed operativo fra le orbite superiori e le Stazioni, di cui è ‘costellato’ il territorio italiano.”

Un segno a cui sono affezionato perché è il mio. Da apprezzare, oltre all’illustrazione con un centauro rampante degno del Tiepolo, o di un ritratto di Napoleone a cavallo di Jacques-Louis David, l’autoironia che emanano le virgolette che racchiudono il termine “costellato”. ;).

IL NIBBIO-ELICOTTERISTA (corrispondente al Cancro, 22 giugno-22 luglio)

“Il NIBBIO è un segno d’aria, elemento in cui vive ed opera. Alla sua costellazione appartiene il Carabiniere ELICOTTERISTA. Orgoglioso della sua dimensione aerea, ritiene di avere mille occhi e mille ali. Proverbiale la sua capacità di piombare sulla preda a velocità meteoritica.”

Ancora una volta compare l’elemento futurista, tanto che questo Nibbio-Elicotterista sembra più solidificarsi in una struttura aerea, cristallina e inumana, che in un normale uccello. Notevole l’influenza iconografica di Top Gun.

IL DELFINO-SERVIZIO NAVALE (corrispondente al Leone, 23 luglio-22 agosto)

“Il DELFINO, segno d’acqua, è sinonimo di maneggevolezza e di eleganza. Esso identifica i Carabinieri del SERVIZIO NAVALE, le cui motovedette, snelle e quasi impalpabili sulle onde, esprimono la versatilità del mammifero d’acqua che li rappresenta. Il Delfino è portato a scontrarsi coi tipi rocciosi, in particolare con gli scogli, fra i quali però sa bene destreggiarsi.”

Pokèmon d’acqua, il Delfino-Servizio Navale è superefficace contro i pokèmon di roccia. Inoltre, nonostante la maschera che non ci permette di vederne i lineamenti, è il più aggraziato ed elegante dei Carabinieri Zodiacali.

L’USIGNOLO-BANDA DEI CARABINIERI (corrispondente alla Vergine, 23 agosto-22 settembre)

“L’USIGNOLO è segno d’aria, elemento in cui il suo canto melodioso si diffonde ed echeggia. Appartengono a questa costellazione i 102 orchestrali della BANDA DEI CARABINIERI, diretta da una ‘stella primaria’ impersonata dal suo Direttore. Dal temperamento artistico, l’Usignolo disdegna il nido tradizionale: il suo habitat naturale può essere il palcoscenico di un teatro lirico o un’arena greco-romana.”

Uno dei due segni collettivi insieme al Delfino-Servizio Navale, l’Usignolo-Banda dei Carabinieri vive il mito maschio e virile dell’Antichità Greco-Romana coniugato a quello pop della star musicale, con un’eleganza efebica che ne fa il segno più amato dai fan preadolescenti dei Carabinieri.

IL LEONE-COLONNELLO (corrispondente alla Bilancia, 23 settembre-22 ottobre)

“Il LEONE, nell’Universo dell’Arma, non può che essere il COLONNELLO. Carico di esperienze e di meriti acquisiti nella foresta delle numerose mansioni svolte, è l’espressione della forza attiva. Nel cielo dei Carabinieri è considerato un astro di prima grandezza, con un campo esteso di attrazione, in cui gravitano infiniti satelliti.”

Perché il Leone-Colonnello non corrisponde al Leone dello zodiaco tradizionale? Chissà. In ogni caso, per il suo peso nella Galassia dell’Arma è praticamente un buco nero, mentre col peso della sua esperienza si riposa tenendo sotto la zampa uno scudo araldico, in posa su uno sfondo in green screen che riporta tutti i souvenir delle maggiori città italiane.

L’AQUILA-GENERALE (corrispondente allo Scorpione, 23 ottobre-22 novembre)

“L’AQUILA, altro segno d’aria, è impersonata dal GENERALE. Difficile da vedere e da raggiungere, quasi inavvicinabile sulle alte vette della carriera compiuta passando di cima in cima, l’Aquila condensa tutto lo scibile del Carabiniere zodiacale. I suoi simboli potrebbero essere il regolamento e lo scettro.”

C’è poco da dire sull’Aquila-Generale: sta così in alto nel Firmamento dei Carabinieri che i suoi simboli sono incerti, e caratterizzati dal condizionale. Apprezziamo comunque la linea snella e levigata e i pettorali.

IL GATTO SORIANO-CARABINIERE IN CONGEDO (corrispondente al Sagittario, 23 novembre-21 dicembre)

“Il GATTO SORIANO è simbolo di calma apparente, di forza ben celata e controllata, doti che provengono da una lunga esperienza maturata in anni di servizio nell’Arma. La sua immagine si addice pertanto al CARABINIERE IN CONGEDO, astuto ma pacato, apparentemente tranquillo, ma pronto a scattare nuovamente con balzi felini. Segue con interesse gli avvenimenti della sua amata Istituzione e spesso borbotta: ‘ai miei tempi era un’altra cosa!’.”

Il Gatto Soriano-Carabiniere in Congedo, oltre ad essere il segno col nome più lungo, è l’unico la cui costellazione non riproduce l’essere mitologico metà carabiniere metà gatto, ma solo un gatto propriamente detto. Sarà perché, nonostante l’età avanzata, il Carabiniere in Congedo sembra essere più un furry che un animale mitologico?

IL CORAZZIERE-GIRAFFA (corrispondente a niente)

“Il firmamento dell’Arma dispone anche di un segno soprannumerario, come fuori misura è il militare che gli appartiene: il CORAZZIERE. Il suo segno è la GIRAFFA, simbolo di riservatezza e mutismo. Il Corazziere infatti non parla mai, mai nessuno lo ha inteso proferire parola, almeno nelle ore di servizio nelle silenziose sale del Quirinale. Elegante ed imponente, è leggermente altezzoso, nel senso che vive ad alta quota. Nel suo futuro si prevedono grandi chiacchierate ed abiti casual.”

Il Corazziere-Giraffa, che per la sua didascalia vince il premio dell’umorismo tra tutti i segni dell’Arma, è di misteriosa attribuzione. In quanto soprannumerario, potrebbe essere attribuito a quei pochi che sono nati il 29 febbraio.

E ora possiamo tutti riconoscerci in uno dei Carabinieri Zodiacali, che veglieranno su ciascuno di noi e sui nostri sonni dall’altro del Firmamento dell’Arma.

Se volete impossessarvi di questo capolavoro che è calendario 1998, sappiate che il mio non è un pezzo unico e introvabile: su internet si trova facilmente a prezzi che vanno dai 5 ai 15 euro.

Ah: sarà riutilizzabile nel 2026.