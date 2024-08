Stiamo insieme ma praticamente non facciamo sesso. Perché?

Ehi VICE,Da sei anni sto insieme all’amore della mia vita. Ci siamo incontrati all’università, dopo un mese ci siamo messi insieme e poco dopo siamo andati a convivere. Lei ha un lavoro molto stressante e prima della pandemia viaggiava molto, motivo per il quale capitava non ci vedessimo anche per diverse settimane.

Ora invece trascorriamo un sacco di tempo insieme e a me piace moltissimo. Facciamo sport, binge-watching di serie e, visto che il sabato mattina non ci svegliamo più con l’hangover, ora abbiamo persino l’energia per goderci davvero i nostri fine settimana. Ho imparato a conoscerla meglio e in sostanza mi piace ancora più di prima.

Videos by VICE

Dopo un’incantevole giornata trascorsa insieme ci infiliamo comodi nell’intimità del nostro letto, ci scambiamo un rapido bacio e ci mettiamo a dormire. Facciamo sesso molto raramente. Più o meno una volta al mese, ma è capitato anche che passassero due mesi. Una situazione del tutto differente rispetto all’inizio della nostra relazione. Lei è sempre stata quella più spigliata tra noi due, e mi piace. Capitava la andassi a trovare a lavoro e facessimo una sveltina in bagno. Oppure, quando eravamo lontani, ci masturbavamo insieme su FaceTime.

In questo momento però non sono particolarmente voglioso e, quando mi capita di esserlo, mi limito a masturbarmi rapidamente mentre lei lavora al PC. Siamo arrivati al punto in cui fare veramente sesso mi sembra una fatica immane. Non so bene come se la viva la mia ragazza, ma mi sembra che anche lei si sforzi meno per fare l’amore. Non voglio che la nostra storia finisca e in realtà sono ancora molto attratto da lei. Quindi mi chiedo: c’è qualcosa di sbagliato in me? Cosa devo fare?

M.

Caro M.,

ogni anno, in tutto il mondo, si fa sempre meno sesso. Una ricerca condotta dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine, e pubblicata sul British Medical Journal, ha rivelato che le coppie sposate o conviventi oggi fanno meno sesso di quanto non capitasse un decennio fa. Lo studio ha anche constatato che chi si trova in una relazione fa sesso meno frequentemente dopo i primi sei mesi. Ciò significa che non sei per nulla da solo nella tua situazione attuale.

Potresti sentirti insicuro a causa di ciò che viene mostrato di solito sui media, ma il sessuologo Yuri Ohlrichs ritiene che non esistano regole ferree riguardanti il quantitativo di sesso che una coppia deve fare, visto che ogni relazione è diversa. “Quando ho letto la tua lettera, non ho trovato alcuna ragione per porre fine alla vostra storia,” confida Ohlrichs. “Sembra proprio che voi due stiate bene insieme.”

L’esperto ritiene sia del tutto normale scoprire gradualmente le dinamiche reali del rapporto di coppia. Il sesso è una parte fondamentale? Oppure la vostra intimità è al massimo grado quando vi rilassate con una serie dopo il lavoro?

“Può darsi benissimo stiate scoprendo che il fulcro del vostro rapporto sta nel fare altre cose insieme,” rilancia. Benché il sesso possa aver avuto un ruolo importante in altre vostre relazioni, non significa di certo che quelle fossero meglio della vostra relazione attuale. “Mi pare anche di capire che a te sta bene fare meno sesso,” aggiunge Ohlrichs.

Fai bene a domandarti se anche per la tua ragazza vale la stessa cosa, ma c’è un unico modo per avere una risposta concreta: chiederlo a lei. Certo, è più facile a dirsi che a farsi. “Di solito le persone sono piuttosto spaventate all’idea di tirare fuori un argomento e di farlo diventare un problema, quando magari per l’altra persona non lo è.” Secondo Ohlrichs, però, si tratta di un timore infondato. “Potrebbe diventare fonte di enorme sollievo scoprire che anche l’altra persona è del tutto tranquilla rispetto alla quantità di sesso che fate.”

Se tuttavia non è questo il caso, e capite che a entrambi mancano i vecchi tempi, Ohlrichs ritiene si possa intervenire in diversi modi. In primo luogo, dovete riflettere su quali sono le esatte ragioni che vi hanno portato a fare meno l’amore. Magari ha a che fare con il quantitativo di tempo speso insieme negli ultimi due anni.

“Se siete sempre insieme, è normale che la tensione sessuale si affievolisca,” spiega. Le coppie si abituano in fretta al fatto che possono fare sesso quando vogliono, se sono sempre insieme. Il lato positivo è che avete scoperto che ci sono altre cose che potete fare insieme e quindi il sesso perde di priorità.

Un’altra cosa da considerare è la possibilità che non vi sentiate molto in forma in questo momento, considerando la pandemia, il lavoro, lo stress o mille altri motivi. Se è questo il caso, il consiglio di Ohlrichs è semplice: non aggiungete pressione ulteriore alla vostra vita.

Il fatto che in questo momento siate meno interessati al sesso rispetto al passato non significa che state facendo qualcosa di sbagliato. Se riesci a capire perché ti senti in questo modo e vuoi provare qualche altra soluzione, la terapia potrebbe essere un’opzione da considerare, visto che potrebbe aiutarti a “rinegoziare” il rapporto con il sesso.

“Testa e genitali lavorano insieme, e anche l’ambiente impatta sulla libido. Tutto ciò può influenzare il modo in cui facciamo esperienza del sesso,” ricorda Ohlrichs. “Per esempio: potresti associare al sesso e alle relazioni a lungo termine il fatto di avere dei figli, e magari non hai alcuna intenzione di averne.”

Ma bisogna considerare anche la possibilità di affrontare la questione di petto, per così dire. Se anche solo il pensiero di fare sesso ti stanca, potreste provare a toccarvi mentre vi baciate con dolcezza. Potete anche masturbarvi l’uno di fianco all’altra. “Il sesso può essere affrontato in modi molto diversi, e queste soluzioni potrebbero aiutarvi a ritrovare il piacere,” suggerisce Ohlrichs.

“In ogni caso, è importante capire e scoprire se siete del tutto infelici rispetto alla vostra vita sessuale,” conclude. Solo perché alcune coppie non riescono a essere contente senza avere un’infinità di orgasmi, ciò non significa debba valere lo stesso per voi, né che le vostre serate sul divano debbano per questo sembrarvi meno preziose.