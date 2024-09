Questo sito porno vuole pagarti per uno streaming amatoriale 24/7

Se ti piace l’idea di vivere una vita come quella del The Truman Show, ci sono modi peggiori per fare soldi. Il sito di webcam per adulti CamSoda ha appena annunciato LifeStream, un programma che pagherà dei live streamer 200$ al mese, coprirà le loro spese internet e li rifornirà di 3 webcam ad alta definizione da 720P se si impegneranno a essere guardati online tutto il giorno, tutti i giorni.

CamSoda è un sito porno, ma il contratto di LifeStream non richiede che succeda nulla di sessuale durante lo stream.

Charley Hart, una modella di CamSoda che ha 2 anni di esperienza nell’industria dei cam site e che ha fatto da beta-tester per il programma di LifeStream, l’ha paragonato a giocare a The Sims.

“Quei personaggi sono in grado di spostarsi ovunque vogliano, ma se interagisci con loro puoi fare in modo che facciano qualcosa. In diretta farò ciò che faccio normalmente, il trucco o qualcosa del genere, ma dopodiché gli spettatori possono suggerirmi qualche azione, possano farmi vivere, così divento il loro piccolo giocattolo,” ha spiegato, facendo riferimento agli spettatori che possono commentare nella chat che affianca lo stream. “Adoro questa cosa.”

Ho spiegato ad Hart che avere delle telecamere che trasmettono in diretta dalla tua casa sembra piuttosto invasivo, ma mi ha assicurato che una cosa del genere è meno impegnativo delle normali sessioni di camming. “Non devi essere sempre impegnata a fare qualcosa di sexy. Ci sono ragazzi che mi dicono che non devo fare nulla.” Sono contenti di guardare la sua giornata svolgersi e basta, ha detto.

Le persone interessate ad iscriversi per essere guardate 24/7 possono contattare CamSoda e firmare un contratto che definisce le cose che si possono e che non si possono fare durante la vita da LifeStream. Una volta che le telecamera sono impostate e stanno trasmettendo, gli streamer non possono far sentire musica ad alto volume e i televisori devono essere fuori dall’obiettivo. I visitatori devono firmare un accordo e devono essere approvati da CamSoda. Secondo il contratto, CamSoda terminerà ogni stream che viola queste regole.

A parte questo non ci sono altre richieste, a patto che in camera non succeda nulla di illegale.

“Il bello è che quasi ti dimentichi che quelle camere ci sono,” ha detto Hart. “Capisci che le cose che stai facendo non sono poi così diverse da quelle che fa chiunque altro, e che le cose che fai interessano qualcuno.”