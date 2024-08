Come cancellare in modo sicuro le tue foto di nudo da un telefono che non usi più

È giunto il momento: sei pronto per dire addio al tuo telefono e prenderne uno nuovo. Ovviamente, vuoi vendere quello vecchio, ma poiché è stato il tuo confidente per gli ultimi anni—tra relazioni, cambi di lavoro e feste—sa molto di te, forse troppo. Per esempio, da qualche parte custodisce ancora una foto del tuo sedere che hai mandato a un amico quando ti era scoppiato uno sfogo purulento proprio lì e avevi bisogno di aiuto.

Prima di lasciare il tuo telefono al suo prossimo proprietario, leggi questa rapida guida fatta sia per utenti Apple che Android. Così eviterai che il tuo sedere finisca nelle mani sbagliate—per così dire.

Videos by VICE

Come ripulire un iPhone

Se hai un iPhone, sei fortunato. Persino un modello vecchio di sei anni può farti guadagnare un sacrosanto centello. E se hai ancora la scatola originale, anche di più (per qualche bizzarra ragione).

1. Scollega l’Apple Watch

Se sei una persona che si è convertita con gioia all’Apple Watch (buon per te!), devi disaccoppiarlo dall’iPhone. Non ti preoccupare, l’orologio farà automaticamente un backup dei tuoi dati. Basta che metti i due dispositivi vicini mentre li scolleghi.

Per disaccoppiarli: Apri la app dell’Apple Watch > vai al pannello “Apple Watch” e seleziona il dispositivo che ti interessa scollegare > Premi il pulsante delle info “i” vicino > seleziona Annulla abbinamento Apple Watch

2. Meglio essere sicuri

Ora, passiamo al telefono. Non perdere i dati che stai cercando di proteggere—fai per prima cosa un backup. Se hai un account iCloud, puoi farlo in qualsiasi momento, a patto che tu sia attaccato a un WiFi. Altrimenti, usa iTunes.

Per creare un backup: Impostazioni > Apple ID > iCloud > Backup iCloud > Esegui backup adesso

3. Scollegati dal tuo Apple ID

Se non lo fai, i dati di cui hai appena creato un backup potrebbero andare persi nei prossimi passaggi.

Apple ID: se stai usando un iOS 10.3 o successivo: Impostazioni > Apple ID > Esci

Se stai usando un dispositivo iOS 10.2 or precedente: Impostazioni > iCloud > Esci > “Elimina dal mio iPhone”> Impostazioni > iTunes & App Store > Apple ID > Esci

Altrettanto importante: cancella tutti i messaggi.

Impostazioni > Messaggi > metti “iMessage” su “Off”

4. Cancella le foto e le app una per una

Questo è un esercizio che richiede una pazienza certosina, perché Apple non ti permette di cancellare tutte le foto in un colpo solo. Prendila come una passeggiata (potenzialmente eterna) giù per il viale dei ricordi.

5. Cosa fare se iMessage non ti serve più

Se stai pensando di passare a un telefono che non è Apple, è meglio cancellare il tuo numero da Apple. Per farlo, click su questo link e segui le istruzioni.

6. Il pulsante rosso: ripristino totale

Ora, finalmente, puoi resettare completamente il telefono, grazie a un pulsante apposito offerto da Apple. Il ripristino disattiva automaticamente la password e il servizio Trova il mio iPhone.

Ripristino a impostazioni di fabbrica: Impostazioni > Generali > Ripristina > Inizializza contenuto e impostazioni

A questo punto, il tuo iPhone si prenderà un po’ di tempo, poi sarà tutto finito. Grazie alla crittografia potente impiegata da Apple, non dovrai temere che qualcuno possa riesumare qualche foto di nudo dal tuo vecchio telefono. Togli la sim, vendilo e dormi sonni tranquilli.

Come ripulire un telefono Android

Ricorda che, a seconda del modello e dalla versione di Android, le impostazioni potrebbero essere categorizzate in modo un po’ diverso.

1. Metti al sicuro i tuoi dati

Sì, questo vale anche per gli utenti Android: se hai deciso di voler cancellare tutto quello che c’è sul telefono, assicurati di fare un backup prima.

Backup: Impostazioni > Sistema > Backup

2. Disattiva la protezione contro i furti

Per contrastare il furto dei telefoni, Google ha inventato il pulsante di blocco FRP (o “Factory Reset Protection”), che impedisce a qualcun altro di resettare un telefono senza il consenso del legittimo proprietario. Per disattivare il blocco FRP, devi prima mettere in off il blocco dello schermo su alcuni dispositivi e poi rimuovere il tuo account Google (vedi sotto).

Disattivare il blocco FRP: Impostazioni > Sicurezza > Blocco su schermo “Off”

3. Fai logout da Google

Non c’è bisogno che fai logout dalle app tipo Facebook, TikTok e Instagram una per una, ma devi almeno farlo dall’account di Google. Questo evita che i dati siano cancellati dal tuo backup quando fai il ripristino.

Logout da Google: Impostazioni > Account (o Utenti e Account) > clicca sull’account Google che vuoi scollegare (potresti averne più di uno se hai più di un account gmail attivo, attento a quale usi per il backup!) > “Rimuovi Account”

4. Chiudi a chiave la porta: attiva la crittografia

Questo passaggio è estremamente importante. Poiché un reset semplice non cancella per forza tutti i dati, hai bisogno di criptare il tuo dispositivo. Questo significa che per il nuovo proprietario sarà impossibile avere accesso ai tuoi dati—anche qualora ci provasse. Per gli utenti Android che hanno un sistema operativo 6.0 Marshmallow o successivo la crittografia è già attivata automaticamente.

Criptare: Impostazioni > Sicurezza > Avanzate > Crittografia e credenziali > Crittografia su “On”

5. Carica un po’ di dati falsi

Anche una volta che hai cancellato i dati, i telefoni Android li conservano finché non salvi qualcosa al loro posto. Per cui, se se tra chi vuole stare in una botte di ferro (che hai combinato con questo telefono?), devi sovrascrivere qualsiasi cosa si nasconda sotto la superficie. Puoi scaricare video a caso per riempire lo spazio, o usare una app come Secure Eraser, che lo fa al posto tuo.

6. Il pulsante rosso

Ti sei impegnato un sacco per distruggere tutte le tue tracce da questo telefono. Ora, non resta che ripristinarlo per sempre.

Ripristinare: Impostazioni > Sistema > Reimposta (o Avanzate, da cui accedi a Opzioni) > Ripristino dati di fabbrica (o Cancella tutti i dati)

7. Convinci Google che non è mai successo niente

Ti scorderai del tuo vecchio telefono appena metti le mani su quello nuovo, ma la memoria di Google non è altrettanto breve. Per cancellare il tuo telefono dal tuo account Google, vai sulla pagina di gestione dei dispositivi Google, premi i tre puntini e fai logout del dispositivo che stai abbandonando.

A prescindere dalla marca, il tuo telefono è ora pronto per essere accolto tra le braccia del suo prossimo proprietario. Le tue foto e i tuoi account sono al sicuro—e ci hai guadagnato qualche soldo.