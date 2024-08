La guida di VICE alla cannabis in Italia

Il 20 aprile, o 4/20 all’americana, è la giornata internazionalmente riconosciuta in cui si fanno cose legate alla cannabis. In occasione di questa ricorrenza, e del fatto che—probabilmente ve ne sarete accorti—mentre il discorso sulla legalizzazione passava in secondo piano in Italia esplodeva il mercato della cannabis “light”, dedicheremo i prossimi giorni a contenuti su questa pianta. Con l’obiettivo di conoscere lo stato della cannabis in Italia, in tutte le sue declinazioni: da chi la assume a scopo terapeutico a chi la commercializza o ci investe, e da chi la “fuma e basta” a chi si batte perché fumarla non sia l’unica cosa per cui tutti la conoscono.

Qui trovate gli articoli pubblicati finora. Tornate nei prossimi giorni per leggerne altri!

In Italia la possibilità di ricorrere a farmaci cannabinoidi è prevista da più di dieci anni, e da qualche tempo è iniziata anche la produzione della cosiddetta “cannabis di stato” a scopo terapeutico. Eppure, anche per chi ha la ricetta, ottenerla non è semplice. Per conoscere da vicino tutti i passaggi e le difficoltà del caso abbiamo seguito Carlo, attivista e paziente 34enne che fa uso di cannabis terapeutica.

A inizio 2017, sulla spinta della nuova normativa sulla cannabis industriale che permette la semina di varietà di canapa con contenuto di THC inferiore allo 0,2-0,6 percento, il mercato della “cannabis light che non sballa” ha iniziato la sua rapidissima espansione. Oggi la cannabis light è in vendita in molte varietà e non più solo nei negozi specializzati, ma anche nei tabaccai. Cosa pensano i consumatori di cannabis a scopo ricreativo di questo boom? L’abbiamo chiesto direttamente a loro.

Per proseguire la nostra indagine, siamo stati stati in uno dei primi negozi dedicati alla cannabis legale ad aver aperto a Milano dopo il boom nel 2017, per capire ancora meglio come funziona questo mercato.

Dai classici come brasa e giolla ai prestiti dall’estero fino alle varianti iper-locali tanto in Lombardia quanto in Puglia, abbiamo cercato di compilare una lista dei nomi delle canne in Italia.

Canapa industriale, prodotti a base di CBD, articoli grow e da giardinaggio, negozi di semi, accessori per fumatori: l’abbiamo capito, il mercato della cannabis in Italia è in fortissima espansione. Siamo andati al 4.20 Hemp Fest di Milano, la prima fiera di settore in Italia, per conoscere chi ne fa parte.

Se in Italia siamo solo agli inizi, ci sono paesi in cui il mercato della cannabis è ben avviato e fatto di aziende quotate in borsa. Ne abbiamo parlato con Marco, ricercatore di Economia che investe in pot stock in Canada.

Motherboard ha provato il test kit di Alpha Cat, che sembra godere di una buona reputazione tra gli esperti per la precisione e l’ampiezza della gamma di cannabinoidi che è in grado di identificare. Ma quanto è facile utilizzare questi kit? Come abbiamo scoperto, molto più del previsto.

Avete altre domande sulla cannabis? Per esempio, cosa significa 420? Quanto costa la cannabis negli altri paesi del mondo? Quanto è facile perdere la patente se fai uso di cannabis?

A proposito, qui c’è il nostro documentario su una fabbrica di marijuana legale in Italia:

Per tutti gli altri articoli di VICE dedicati alla cannabis in generale, invece, andate qui.

Per vedere altre illustrazioni di Juta, c’è il suo sito.