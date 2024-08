Il ‘segreto’ dei capelli di Donald Trump

Le ipotesi sulla natura dei capelli di Donald Trump circolano fin da prima che diventasse presidente degli Stati Uniti. “Fini, ma veri,” li avrebbe definiti una donna invitata dallo stesso Trump a toccarli durante un comizio del 2015, forse nella speranza di mettere fine alle fastidiose voci sul toupet.

Nel corso del tempo altri hanno avuto la possibilità di provare a scompigliarli, come Jimmy Fallon, la giornalista Barbara Walters e un’altra donna, sempre nel corso di un comizio. E tutti hanno confermato che i capelli sembravano veri—quindi sì, su questo non c’erano dubbi. Ma cosa nasconde quella capigliatura? È un riporto per coprire una parte priva di capelli (cosa del resto comprensibile, avendo Trump 71 anni), o in definitiva non c’è assolutamente nulla di strano?

Ora, due fatti recenti possono aiutarci a fare chiarezza sulla questione:

– In Fire and Fury, Michael Wolff riporta una descrizione dei capelli di Donald Trump fatta dalla figlia Ivanka: “Ha una pelata completamente rasata—un’isola contenuta dopo un’operazione per ridurre il cuoio capelluto—circondata da un folto cerchio di capelli intorno ai lati e alla fronte, dal quale tutte le estremità sono tirate su per incontrarsi al centro e poi essere raccolte sulla nuca e fissate con uno spray solidificante.”

– Questo video diffuso mercoledì, invece, mostra Trump e il suo scalpo:

Dopo le rivelazioni di Wolff, il nostro illustratore Dan Evans ha creato una guida illustrata in cui immagina i capelli di Trump. Se aveste bisogno di farvi un’idea sul tema, ora potete:

