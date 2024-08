Hanno inventato le capsule per farsi la birra in casa come il caffè

Mentre noi comuni mortali siamo ancora in balia dei regali di Natale 2018, la tecnologia compie passi da gigante e ha già pronto un nuovo gadget per il 2019, che potrebbe svoltare il nostro consumo di birra casalingo. Così, dopo le lavatrici-asciugatrici, i robot aspirapolvere-lavapavimenti, e il ferro automatico che stira e piega (prossimamente ti vestirà, nel caso fossi stanco), arriva la birra in capsule, con l’apposita macchinetta per prepararsela a casa. E pensare che io ho appena imparato a usare quella del caffè.

L’invenzione è del gigante elettronico coreano LG e sarà presentata a Las Vegas, fra l’8 e l’11 gennaio 2019, in occasione del Consumer Electronics Show, la fiera dedicata all’elettronica di consumo e all’innovazione tecnologica. Il nuovo, e insolito, gioiello LG si chiama HomeBrew ed è un marchingegno per realizzare la birra in casa con un sistema automatico a capsule. Sarà una delle principali attrazioni del CES 2019, insieme a lavatrici intelligenti e al frigo che chiama da solo il servizio clienti, come riporta La Stampa.

Partendo dal presupposto che io non amo e non capisco niente di birra, cerchiamo di capire come funzionerà questo prodigio delle tecnica.

Come per il caffè, basterà inserire le capsule e premere un pulsante. Ce la possiamo fare. Poi, ogni capsula contiene i tre ingredienti fondamentali: lievito, malto e olio di luppolo, mentre con un’ulteriore capsula, si aromatizza la birra a piacimento. Fermentazione, invecchiamento (rapido), carbonatazione, ovvero l’aggiunta di anidride carbonica per il frizzante, pulizia finale. Tutti i processi avvengono in automatico, all’interno della macchina. Senza sporcare tutta la cucina, tranquilli, o mettere in piedi una distilleria in garage.

Controindicazioni? Ci vogliono dalle due alle cinque settimane per fare la birra artigianale. E non si possono superare i 5 litri. Possiamo accontentarci. In compenso, dovrebbe uscire perfetta e potrete controllarne il processo tramite un’app per Android e iOS.

Con le capsule disponibili al lancio si potranno realizzare cinque tipologie di birra: American IPA, English Stout, Witbier al modo belga, Czech Pilsner e American Pale Ale. E lascio a voi il dibattito relativo alla tipologia di birra.

Ah, avete letto bene, birra ARTIGIANALE. Il marchio dice che HomeBrew è pensata proprio per gli amanti della buona birra, e che nelle sue capsule e nel suo algoritmo si racchiudono secoli di evoluzione produttiva. Ma siamo tutti d’accordo che nessuno potrà mai sostituire la soddisfazione di andare al pub, ubriacarsi e ruttare con gli amici, vero? Quello neanche LG potrà replicarlo con un algoritmo.

