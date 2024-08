Non c’era nessuno a vedere Carl Cox al Tomorrowland

Immaginate la scena: è il primo giorno del Tomorrowland, il festival EDM più grande del mondo. È il Coachella dei party dudebro palestrati europei. È l’EXPO annuale dei drop tamarri. Il sole è ancora alto nel cielo di Boom, amena cittadina belga che ospita il raduno da poco più di una decina d’anni. Le luci del palco si accendono e dalle casse comincia a uscire il suono di Carl Cox, cioè uno di quei DJ che conoscete anche se il vostro concetto di “clubbing” è “mettere ‘Despacito’ in rotazione da un paio di casse bluetooth per strada” (senza ironia).



Vi aspettereste un’atmosfera elettrica, no? L’inizio di qualcosa di grande. Ecco, l’inizio appunto: perché il povero Carl si è trovato a suonare il primo set della giornata, in contemporanea con l’apertura delle porte del festival, non esattamente uno slot irrinunciabile per un DJ del suo calibro.

Ora sei Carl Cox, e invece della febbre per l’EDM attorno a te c’è il vuoto pneumatico e i pochi in pista si ritrovano a ballare da soli, leggermente imbarazzati, per un’ora e mezza. Almeno finché non arriva abbastanza gente da creare un pubblico (comunque piuttosto cheto rispetto a quello che ci si aspetterebbe, ecco).



Il video è un piccolo gioiello di surrealismo contemporaneo: la telecamera alterna tra Cox che si fa i suoi e ogni tanto prova a dire qualcosa al microfono e tizi che ballano da soli guardando il palco, ragazze che danno bacetti alla telecamera, e gruppi di amiconi che si abbracciano e saltano e gridano indipendentemente da ciò che gli accade attorno. Se siete puristi, probabilmente avrete bisogno di fumare un paio di sigarette per distendervi e tranquillizzarvi sullo stato del clubbing internazionale. Altrimenti godetevi tutte le tre ore del set di Cox e poi guardate questo video di Marshmello che mette “Livin’ On A Prayer” dei Bon Jovi e poi DROPPA LA BROSTEP WUB WUB WUB e divertitevi un sacco come tutti i presenti. A Carl diciamo: tranquillo, Ibiza è vicina.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.

Videos by VICE

Altro su Noisey: