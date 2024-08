Quella volta che Carlo Pastore provò a entrare negli Oasis

Siamo arrivati alla quarta puntata del nostro percorso nei momenti migliori di TRL Italia: abbiamo parlato di Dave Grohl che dice ai Gemelli DiVersi che fanno schifo, di Alessandro Cattelan che annusa il collo di Beyoncé e di quella volta che Britney ha scelto Peppino di Capri. Oggi lasciamo perdere un attimo il pop e ci dedichiamo a…

CARLO PASTORE CHE PROVA A ENTRARE NEGLI OASIS

Prima di parlare di quello che succede nel video devo fare una premessa: intervistare artisti scazzati e/o infami non è per niente facile, ed è ancora più difficile farlo mentre ti riprende una telecamera. Vi dico solo che una volta mi sono trovato per venti minuti in una stanza di un hotel di Londra con Alex Turner e Miles Kane a provare a tirare fuori un’intervista mentre loro continuavano a sparare stronzate e mi chiamavano “ELI, YOU FUCKIN’ CUNT!” sganasciandosi dal ridere perché, per riuscire a cavargli due parole di bocca, mi ero messo a cercare di fargli commentare foto di quando erano giovani e scapestrati (true story). Quindi totale rispetto per Carlo Pastore e per i suoi tentativi di domare Liam Gallagher in uno studio televisivo mentre la sua carriera con gli Oasis stava finendo, con tutto il bagaglio di acredine e scazzo che il nostro si portava dietro.

Comunque: è il 2008 e Liam Gallagher e Andy Bell sono le quote Oasis mandate negli studi di TRL per promuovere il loro nuovo album, Dig Out Your Soul—che sarebbe tra l’altro stato il loro ultimo LP prima dello scioglimento. Liam sembra insofferente. Pastore gli chiede dove ha preso le scarpe, e l’unica risposta che si sente dare è un lapidario “Le ho prese a Londra“. ” Dov’eravate? Vi stavamo aspettando” ribatte, e Andy Bell dice ” Eravamo qua la settimana scorsa, ma tu non c’eri“. Liam tiene il microfono a un metro e mezzo dalla sua bocca, la Santarelli gli dice che lo ha visto vicino a un Sainsbury’s a Manchester e la risposta è, ” Ah! Ma io vivo a Londra!“. Insomma, non si parte nel migliore dei modi.

A un certo punto, dopo una domanda su quanto sia figo essere in tour, Carlo dice che vorrebbe un sacco anche lui essere negli Oasis. Quindi, chiede a Liam se può unirsi al gruppo: lui risponde che prendono tutte le maggiori carte di credito. ” Ah, ma quindi dobbiamo pagarvi? Fuck off!”, scherza Pastore. Allorché Liam se ne esce con un glorioso:

Vai a unirti ai Coldplay!

Liam se la sorride, Carlo traduce tutto l’ambaradan nel minor tempo possibile e fa calare il sipario sulla parte imbarazzante dell’intervista. Tutto procede nella normalità televisiva, con domande sull’ultimo singolo e i piani per il futuro: ma il dissing a Chris Martin & co. e è ormai per sempre immortalato in digitale, a godimento imperituro delle generazioni future—così che tutti possano avere la certezza che Liam Gallagher è uno stronzo e che i Coldplay fanno cagare.



