Il Carpool Karaoke dei Linkin Park, prima della morte di Chester Bennington

Non sono passati neanche tre mesi dalla morte di Chester Bennington, cantante dei Linkin Park, scomparso prematuramente lo scorso 20 luglio. Ieri, la band ha postato su Facebook un video che aveva girato prima della tragedia: una puntata di Carpool Karaoke, il celebre segmento video del Late Show With James Corden in cui gli artisti cantano i loro pezzi girando in macchina assieme a un presentatore. Nel caso della band, il comico americano Ken Jeong.

Trovate il video qua sotto: oltre ad alcuni loro pezzi (“Numb,” “In the End,” “Talking to Myself”), i Linkin Park cantano anche “Hey Ya!” degli OutKast”, “Under The Bridge” dei Red Hot Chili Peppers, “Sweet Home Alabama” dei Lynyrd Skynyrd e “I Don’t Wanna Miss a Thing” degli Aerosmith.

Videos by VICE

Segui Noisey su Instagram, YouTube e Facebook.

Leggi anche: