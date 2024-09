Elogio del riporto asiatico

Tutte le foto di Paul Schonberger

L’artista australiano Paul Schonberger ha pubblicato un nuovo libro intitolato Up and Over. Il libro parla di riporti, per la precisione dei riporti di uomini asiatici di mezza età. Tanto per essere chiari: lo scopo non è prenderli in giro, e nemmeno mostrare un’immagine triste di una gloria passata. Piuttosto, l’autore si occupa di loro perché li ritiene una parte della società di cui si parla poco e che merita di essere celebrata. Parlando con Paul—come ho fatto io al telefono—appare evidente come lui metta questi uomini su un piedistallo, arrivando persino ad affermare di non essere degno di unirsi alla confraternita di calvi che ammira così tanto. Questo è un riassunto della nostra chiacchierata.

VICE: Quando hai iniziato avevi già in mente questo progetto o si tratta di qualcosa a cui sei arrivato con il tempo?

Paul Schonberger: All’inizio era solo un hobby. Mi capitava spesso di trovarmi in Asia, e tutti quegli eccentrici signori di mezza età mi ispiravano. Il mio era una sorta di stalking, ma in senso buono. Non avevo alcuna intenzione di farne un libro.

In tutta sincerità, gli anziani in generale sono una fonte di ispirazione per me. Mi piace osservare quello che fanno, quello che sono stati, come si vestono.

Il bello è che quando sei anziano non te ne frega niente di niente. L’altro giorno ho visto un tizio impeccabile, con la camicia e la cravatta, ben pettinato, che sotto portava dei comodissimi pantaloni della tuta.

Hai ragione, non gliene frega niente. Certo, può sembrare che nel mio lavoro ci sia dell’ironia, ma la verità è che io questi signori li metto su un piedistallo. Credo che dovremmo adorarli e considerarli dei maestri di stile.

Mi sembra che tra anziani sia più facile che si instauri una sorta di cameratismo.

Molti di loro sono davvero in pace con loro stessi. Sono contenti di essere vivi e il resto non gli interessa un granché. Stanno fuori tutto il giorno a giocare a scacchi o a fare quello che gli piace.

La maggior parte delle foto sono scattate in Giappone, Corea del Sud, Cina e Singapore—quali differenze hai potuto osservare tra i vari paesi attraverso le persone che hai fotografato?

Credo che sia più che altro una questione di impiego: uomini d’affari, impiegati, operai…

Per cui i diversi stili di riporto sottintendono una divisione di classe?

Sì, direi che è una divisione di classe. Alcuni uomini ne vanno fieri, in altri c’è una sorta di paranoia o diniego che io trovo a suo modo affascinante. La preparazione dietro alcuni riporti è pazzesca. Anche la terminologia usata per indicarli varia a seconda delle zone dell’Asia.

Immagino che non esista una soluzione migliore. A parte il trapianto, che è orribile.

Ci sono un sacco di atleti che tendono alla calvizie, a causa delle sostanze che assumono per aumentare le prestazioni. Credo che il riporto sia la soluzione migliore—ma non so se sono degno di portarlo io per primo.



Per anni Andre Agassi ha portato una parrucca, e per via di tutti i soldi che guadagnava era molto paranoico sul suo aspetto. Alla fine ha semplicemente detto, “Sentite, sono calvo.” In ogni caso, tutti quei soldi io li avrei dati ai signori anziani in giro per le varie città, credo che se li meritino di più.

C’è qualche parte dell’Asia in cui vuoi assolutamente tornare?

C’è un zona della Corea del Sud dove ho fatto un sacco di foto. Ci sono ragazzi che fanno cose interessanti—ma anche un sacco di ragazzi noiosi, che non fanno niente tutto il giorno. Gli anziani, invece, alle due di notte sono ancora in giro, ascoltano musica, mangiano per strada, si vestono come gli pare e portano dei riporti pazzeschi.

È bello vedere gente che se ne frega davvero di tutto, e non fa solo finta di farlo.

Loro fanno quello che gli pare e si divertono. Celebrano ogni giorno il semplice fatto di essere vivi.

Intervista di Ben Thomson