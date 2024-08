L’Agenzia di Viaggi Interplanetaria ti porta in luoghi inaspettati e surreali

Chi conosce la produzione musicale delirante e onirica di Luca Tanzini, aka tab_ularasa, non sarà molto sorpreso alla notizia che la sua ultima creazione artistica è una serie di cartoline impossibili, collage che mettono insieme luoghi lontani in un unico paesaggio, venduti ai suoi concerti a 2 euro l’uno — tre pezzi 5 euro, ovviamente, perché è così che funziona.

L’Agenzia di Viaggi Interplanetaria di tab_ularasa è un luogo immaginario tra il dada e il situazionista. Oltre che in formato fisico, le cartoline dell’Agenzia sono raccolte in un profilo Flickr, ma anche su un account Instagram. Hanno un’estetica vintage e surreale, che permette di viaggiare da un luogo ibrido all’altro: una spiaggia di Riccione con il Vesuvio in eruzione alle spalle, un Duomo di Milano ai piedi delle Alpi Svizzere, una spiaggia di Porto Santo Stefano invasa dagli stambecchi, una Piazza San Marco sul Lago di Misurina delle Dolomiti.

