La lista delle cose buone da comprare per te o gli amici a Natale

Non facciamo quasi mai liste su regali o cesti natalizi, non perché avari di consigli, piuttosto perché queste liste molto spesso diventano un’infinita wishlist di cose belle, ma troppo costose (o già sold out). Quindi proviamo ad essere pragmatici.

Non vogliamo cadere nella retorica del 2020 anno di m***a, ma diciamoci la verità: il 90% della nostra gioia quest’anno è arrivata dalla cucina. Il restante 10% dai servizi di streaming, forse.

Per i cesti natalizi: un sacco di ristoranti, rimasti chiusi nelle ultime settimane, hanno messo in piedi delle box fighissime con piccoli produttori, vini e qualche conserve fatta da loro. Se volete aiutarli e volete un bel regalo, è l’idea perfetta.

Qui un po’ di cose che ci sono piaciute e potrebbero piacerti per te stesso, per l’amica, il fidanzato, la mamma o tutti quei parenti che quest’anno probabilmente non vedrai.

Libri e riviste che ti fanno volare

Il Giro del Mondo in 80 Bicchieri



Il giro del mondo in 80 bicchieri (Slow Food Editore, 29 euro)

Perché in un momento in cui non si può viaggiare in paesi stranieri, e non si può bere in paesi stranieri, almeno ci prepariamo a quando potremo farlo.

L’Integrale, la rivista sulla cultura del pane (18.90 euro)

Non è un libro, bensì una nuova rivista lanciata questo autunno incentrata sul pane, che però non parla necessariamente di come fare il pane in casa. Le storie ruotano tutte attorno al mondo del pane, con un bel piglio culturale. Dietro il progetto Diletta Sereni (che forse conoscete già) e Davide Longoni, il grande panettiere milanese, che qui diventa editore. Trovate anche pezzi di Roberta Abate, Gabriele Rosso e Sonia Ricci.

Cestoni delle meraviglie

Cesti di Natale di Giotto

Rural Family (100 euro)

L’iniziativa dell’Arrogant Pub di Reggio Emilia per sostenere i micro-produttori dell’Appennino. Contiene un sacco di prodotti interessantissimi, dalla farina di castagne alle frattaglie di pecore, in quantità così abbondanti che si può anche dividere tra amici o familiari.



Cesti di Natale di Giotto (da 31,10 a 120,85 euro)

La pasticceria del carcere di Padova è famosa per l’eccellente qualità dei suoi panettoni. Nei loro cesti aggiungono specialità, del territorio e non, tipo la Giardiniera di Morgan.

Le box di ingredienti internazionali di Micatuca (da 25,99 euro)

Ve ne abbiamo già parlato, quindi non impiegheremo molte parole: è un’idea parecchio figa, fa scoprire nuovi sapori e aiuta concretamente a sdoganare alcune cucine. Potete scegliere se fare l’abbonamento (o regalarlo) oppure comprare quelle passate.

Per i cesti natalizi in generale: non fateli al supemercato, se potete. Un sacco di ristoranti, chiusi nelle ultime settimane, hanno messo in piedi delle box fighissime con piccoli produttori, vini e qualche conserve fatta da loro.

Se avete un posto del cuore, e volete che sopravviva, provate a informarvi se fanno questo tipo di servizio.

Alcol. Punto

Gin Mare Lanterna Christmas Edition

Gin Mare Lanterna Christmas Edition

Di bere questo Natale ci sarà bisogno. Questo arriva con una lanterna di metallo bianco dentro cui mettere le candele natalizie e canticchiare un po’ brilli “Saaantooo Naaataaal…”.

Box di vino naturali, e non (da 45 euro in su)

Stappato è un e-commerce che oltre alla vendita di bottiglie singole offre un servizio di box anche in abbonamento, un po’ per tutti i gusti. Ovviamente se dovessimo dirvi che regalo farci domani, noi sceglieremmo la box di vini artigianali, ma sono carine anche quelle di vino quotidiano da bere a casa o quella dedicata alle bollicine dal buon rapporto qualità prezzo.

La special edition di Fernet Branca (da 17 euro)

E dopo aver bevuto vino/birra/cocktail potete lanciarvi sull’amaro. Se siete dei fan accaniti del Fernet Branca, allora potrebbe solleticarvi l’idea della latta special edition natalizia. Se siete a Milano la consegna in 30 minuti Winelivery.

Box di Birre Artigianali

Fermo restando che, se avete un pub di fiducia, è sempre meglio chiedere a loro se hanno un cofanetto, su Cantina della Birra potete comporre le vostre box di birre artigianali scegliendo tutte le bottiglie che mettete dentro, per poi riceverle comodamente a casa. E in questo momento hanno gli sconti di Natale! Su Cantina Brassicola Digitale ci sono box apposite di birre natalizie un po’ costosi ma sicuramente perfetti per gli appassionati.

Cose buone per quando bar e ristoranti sono chiusi

Box Bonverre

Bonverre (da 20 euro circa, box 70 euro circa)

Cosa vi manca di più di quando andate a cena al ristorante? Se la risposta è una “pasta fumante”, allora potete trovare consolazione in questi sughi, che non sono i sughi pronti della GDO, ma dei vasetti preparati dagli chef con i loro pezzi forti in cucina. Tipo il sugo di trippa di baccalà di Matteo Rizzo (Ristorante Il Desco di Verona) o Il Cortile di Diego Rossi (Trippa, Milano) con rigaglie di pollo, cuore di bovino e pomodoro. Le box convengono molto più che l’acquisto dei singoli, e ogni confezione è per 4 porzioni abbondanti. Svoltare una triste cena invernale in un attimo.

Box Pasta Mancini special Edition il Nonno (da 17 euro)

Visto che siamo in tema pasta, aggiungiamo ai condimenti anche un’ottima base, quella di questa special edition di Pasta Mancini, chiamata il Nonno. La box si apre a libro, è una figata da regalare, e contiene tutta la storia di questa speciale pasta di Grano Duro italiano per cui ci sono voluti 7 anni di ricerca, e che è dedicata a Nonno Mariano (Mancini), agronomo e imprenditore.

Le box di Salumi Pasini (da 20,50 euro)

Purtroppo gli aperitivi per questo Natale latitano, quindi addio taglieri condivisi e fiumi di alcol fuori casa. Ma se per voi l’apericena è un momento solenne anche a casa vi congliamo le box di Salumi Pasini, marchio di grande qualità e che ha delle combinazioni davvero interessanti, soprattutto se volete regalare o regalarvi un momento di gioia carnivora. Hanno anche proprio il kit aperitivo con già il vino dentro.

Caffè Agust Christmas Special Edition (6,90 euro)

Il regalo perfetto (ed economico) per l’amico ossessionato con gli specialty coffee. Questa miscela 100% arabica è stata pensata appositamente per accompagnare il panettone.

Caffè Agust Christmas Special Edition

Sciroppo d’Acero, quello “vero” per i pancake (da 5 euro)

Lo sciroppo d’acero buono, quello con cui magari inondate i pancake può essere un pensierino per Natale molto economico, ma molto gradito. Soprattutto se è uno di quelli autentici. Fra quelli reperibili in Italia anche quello Maple Joe, brand già conosciuto in Europa e che adesso si trova facilmente anche in Italia. Lo sciroppo arriva direttamente dal Quèbec ed è denso e pieno di dolcezza.

Maple Joe

