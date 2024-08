Guarda Chance The Rapper che prende in giro un imitatore di Lil Pump

Sabato sera Chance the Rapper ha condotto una puntata dello storico programma comico americano Saturday Night Live. Chance ha anche recitato in diversi sketch: in uno ha cantato una canzone per il Giorno del Ringraziamento, in un altro ha chiesto a Obama di tornare con un video musicale in stile Boyz II Men. Ma il più divertente è stato probabilmente quello in cui ha toccato una delle tematiche più calde nella conversazione rap: questi nuovi rapper che arrivano e macinano milioni di visualizzazioni mugugnando due cose ripetute non rispettano i loro predecessori? Conoscono abbastanza la storia del rap e si ritengono suoi protagonisti?

Nello sketch Chance e altri due comici, Kenan Thompson e Chris Redd, si calano nei panni della Soul Crush Crew, cioè un trio di rapper vecchia scuola così vecchia scuola che farebbe impallidire Grandmaster Flash & The Furious Five. Assieme a Questlove dei Roots e a Common, cercano di dimostrare a Lil Pump—o “Lil Doo Doo”, e sappiate che “doo doo” significa “cacca”—che sapere la storia del rap è davvero importante. A lui, però, non sembra fregare davvero niente. Trovate lo sketch qua sopra.