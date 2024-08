Una giornata coi suprematisti di Charlottesville

Sabato scorso centinaia di nazionalisti, componenti della alt-right americana e neo-nazisti vari si sono riuniti a Charlottesville, in Virginia, per partecipare alla manifestazione Unite the Right.

Tre persone sono morte: una ragazza di 32 anni che stava protestando contro il raduno, e due agenti di polizia.

Videos by VICE

Elle Reeve, corrispondente di VICE News Tonight, è stata a Charlottesville, dietro le quinte della manifestazione d’ultra-destra per parlare con gli organizzatori, coi residenti della cittadina e con la polizia locale.

Questo è quello che abbiamo visto quella sera, da vicino.

