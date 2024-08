Che cosa ascoltano veramente i fattoni?

Alcune persone sono viste male, altre sono viste bene. L’unica verità è che ogni persona è un veicolo tramite il quale possiamo imparare qualcosa sulla vita, arricchendo la nostra percezione del mondo e accumulando consapevolezza delle nostre affinità e divergenze. Il che assomiglia molto alla musica. Così metteremo insieme le due cose, cercando di imparare qualcosa sulla vita tramite le persone e i loro gusti musicali.

Per cominciare, parleremo con persone che fumano erba. Nel campo delle droghe, la cannabis è quella che ha la relazione più stretta con vari generi di musica. Snoop Dogg ha passato due decenni di carriera a fumare allegramente; i Beatles non disdegnavano una cannetta (o dieci) ogni tanto; è più o meno risaputo che moltissimi artisti, da Miley Cyrus ai Flaming Lips a Ed Sheeran ai KoRn amino la pianta.

Videos by VICE

Ma c’è qualcosa che unisce i gusti musicali dei fumatori? Il fatto di essere stonati aumenta la capacità di comprendere la musica, come un rito magico? I fumatori di erba sono davvero, al contrario di quanto sostengono i conservatori, alcune delle persone più aperte e amichevoli sulla faccia della terra? Che musica possono farci scoprire? Vediamo un po’…

Ci sono voluti circa tre mesi per mettere insieme questo articolo, visto che molte delle persone coinvolte erano troppo occupate a fumare per presentarsi agli appuntamenti con noi. Ma dopo vari rimandi e messaggi di scuse ce l’abbiamo fatta. Alla fine tutto si risolve. :)

MARCUS

Noisey: Vedo che hai uno skateboard. Raccontaci il peggior incidente che hai avuto. Ossa rotte?

Marcus: Ummm – nessun osso rotto. Ma incrinati diversi. Poche settimane fa mi sono fatto questo polso; poi ci sono state un paio di commozioni cerebrali. Stavo provando una roba tipo handplant 180 nella piscina piccola, ma mi sono inclinato troppo e sono caduto, mi sono guardato attorno per vedere dove fosse finita la mia tavola e BAM!, mi è caduta in testa.

Azzz. Cosa ascolti mentre vai sullo skate e fumi?

Varie cose. Magari roba allegra, con un bel ritmo, tipo Pharrell, per esempio.

Fumare erba aiuta?

Yeah. Se fumo una canna e ho le cuffie addosso, sai, individuo quei piccoli suoni che non noterei se non stessi fumando. Quando ascolto senza fumare faccio tipo: boh.

Qual è la tua canzone preferita del momento?

Ne ho un po’. Ho due app per la musica. Una ha la playlist super tranquilla. L’altra invece quella che pompa. Xxxtentacion. Ho le sue canzoni più screamo. Quando entro nella vasca [per skateare] è una questione di feeling. La playlist tranquilla ha Isaiah Rashad, the Internet, Steve Lacy. È una bomba. Se sono sobrio ascolto Frank Ocean, Blonde, “Nikes”, “Solo”, “Ivy”. Adoro Mick Jenkins, The Water(S). “Healer”, “Dehydration”. I testi…

Davvero?

I primi versi: “Il mio piscio non è mai stato così trasparente / Le mie tasche mai così vuote / Il mio cuore non è mai stato così pieno ma il mio stomaco non lo è, quindi my nigga non tentarmi”. Mi lascia a bocca aperta. La metafora che ci sta dietro: la conoscenza, ciò che ti guarisce—sono guarito ma tutti questi aspetti sociali esistono ancora. Non ho soldi, ma sono consapevole. Sono consapevole e al verde! Ti dice che l’acqua guarisce, può distruggere. Ha il potenziale per fare tante cose diverse. Non sono in tanti ad aver compreso questo concetto. Ha il potere di dare la vita—cazzo, fa crescere l’erba, le piante, quella roba lì. Ma ha anche il potere di tagliare a metà un blocco di legno.

L’acqua, eh. Gran figata.

LEAH

Noisey: Ciao!

Leah: Ciao! Sono abbastanza fatta in questo momento. Lo sono sempre a dir la verità.

Che erba fumi di solito?

Dipende. Direi lemon e amnesia normalmente, ma se arriva la girlscout la prendo. È quella delle occasioni speciali.

Parliamo della tua collezione di dischi. Che cosa c’è lì in mezzo?

Perlopiù un botto di psichedelia anni Sessanta. Post-punk anni Settanta. Qualcosa anni Ottanta e un bel po’ di roba world.

Mica male.

Sì, il motivo per cui mi sono appassionata a questa roba è la storia. Ho scoperto i dischi cambogiani e ho subito pensato che fossero fighissimi. Poi ho scoperto che molti artisti che ascoltavano erano finiti assassinati dal regime di Pol Pot. Da lì mi sono spostata sulla musica nigeriana pre-rivoluzione—hanno i riff di chitarra migliori di tutti. Poi ho girato il mondo, tipo il funk anni Settanta del Ghana. Mi piace fumare e passare la serata a scoprire generi nuovi, tipo il Pakistan Occidentale negli anni Sessanta.

Dove trovi questi dischi?

Uso YouTube. Non mi piace comprare dischi vecchi online e poi scoprire che fanno cagare quando mi arrivano. La musica moderna non mi dice niente, onestamente. Mi piace la storia e mi piacciono le origini della musica, la musica che diceva qualcosa.

La musica con le chitarre non dice un granché oggi, vero?

È tornata sottoterra, in un certo senso. Tutte le vecchie band avevano un background di classe bassa, come gli Oasis. Molte band di oggi—con tutto il rispetto—sono formate da gente di classe media, scuola d’arte. Non capiscono cosa vuol dire lottare. Non c’è passione. Parlano di ragazze ma non c’è alcuna rivoluzione in arrivo. Sono contenta che il grime sia il nuovo punk.

Cosa preferisci ascoltare mentre fumi?

Se ho voglia di esplorare mi butto sulla world music. Ma ho anche la mia musica familiare: Animals, Buffalo Springfield, Stones, Beatles, Fleetwood Mac – ma i Fleetwood Mac periodo Peter Green perché lui è cresciuto in Essex che è da dove vengo io. Da adolescente adoravo la UK Garage, quindi quando mi viene voglia e sono con le mie amiche torno anche a quella.

ILENA

Noisey: Quindi… tu produci crema alla canapa? In che senso? Come?!

Ilena: Quando ho cominciato a farmi un sacco di tatuaggi mi sono resa conto che la crema che ti consigliano di usare è fatta di sostanze chimiche e non fa bene alla pelle. Ho studiato l’aromaterapia, imparato gli usi dei vari oli essenziali e poi ho iniziato a produrre delle creme usando vegetali biologici al 100 percento.

Che bomba.

Ho trovato una compagnia che vende olio al CBD, così ora sto facendo degli esperimenti con quello.

Da quando fumi?

Non fumavo quando stavo in Italia da adolescente ma quando mi sono trasferita qua ho iniziato ad avere attacchi d’ansia. Uno dei miei coinquilini era un fumatore e mi ha detto: “perché non provi con l’erba?” Fumo da allora.

Hai cominciato tardi… trovi che influenzi quello che ascolti?

Quando fumo voglio ascoltare musica tranquilla – quindi non mi troverai ad ascoltare rock o techno. Ho sempre ascoltato rap e hip-hop. Da ragazzina mi piaceva Erykah Badu.

@FatBellyBella – la perfetta colonna sonora per fumare.

Yeah!

Cosa c’è nella tua collezione di dischi (se ne hai una)?

Ce l’avevo. La gente a Londra cambia casa in continuazione quindi non ho avuto l’opportunità di comprare uno stereo vero. Ho l’ultimo album di Jamiroquai. Ho Kanye West, quello con “All of the Lights”. Ho Björk, ma non ricordo quale. Ho anche The Miseducation of Lauryn Hill. Dovrei comprarne di più ma alla fine ascolto sempre dal telefono. È comodo ma allo stesso tempo ti stai perdendo qualcosa, sai?

Già…

JACK

Noisey: Stai bevendo té. Di che tipo?

Jack: Normale. Latte intero. Non mi piacciono altri tipi di té.

Ok. Ti piace la musica però? Spiegami com’è la tua collezione.

Abbiamo un sacco di dischi in casa: dubstep, house, roba così.

Quini fate feste?

Di solito vengono degli amici e mixiamo insieme. Io non sono molto bravo. Sto imparando con la dubstep perché di solito è tutta allo stesso tempo. Vado spesso in bici e ho una cassa sul manubrio, quindi è lì che ascolto la musica di solito.

Quali altri tipi di musica ti piacciono?

Mi piace molto hip-hop old school, blues e rock. Non molti artisti. Ma se faccio un giro lungo in bici ascolto sempre i Metallica.

Ti ricordi la prima canzone che hai ascoltato da fatto?

Non saprei. Ricordo che la prima volta che ho fumato a casa dei miei amici c’erano tutti sotto con gli Smiths, quindi sarà stato qualcosa del genere.

Non so se è una buona cosa.

A quei tempi erano davvero indie.

Fumare ha un effetto sulla musica che ascolti o su come la percepisci?

Non direi. L’hip-hop è piuttosto lento, quindi se sei fatto è bello lasciarsi svuotare la testa e ascoltare quello. Però, vabbè…

Segui Noisey su Instagram e Facebook.