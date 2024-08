Che cos’è QAnon, l’ultima teoria cospirazionista di internet

La settimana scorsa, la stampa generalista ha scoperto per la prima volta la teoria cospirazionista di QAnon, grazie agli accoliti del movimento che si sono presentati ai raduni di Trump tenendo insegne con su scritto “Q” e ”The Great Awakening” [”Il grande risveglio,” ndt]. Se siete abbastanza fortunati da non sapere già di cosa sto parlando, QAnon è una teoria cospirazionista secondo cui il governo americano è pieno di pedofili e Donald Trump sta cercando di farli fuori. Su 4chan, un utente anonimo noto come Q, sostiene di essere un membro di alto rango del governo, sparge indizi criptici in stile Nostradamus e alimenta la cospirazione, che a questo punto si è diffusa oltre le frange dell’estrema destra.

La teoria in sé è una stronzata facile da confutare, ma questo non ha impedito a chi ci crede — persone che si fanno chiamare ”ricercatori” — dal prendere provvedimenti nel mondo reale. Tra i recenti raduni di Trump, le interviste con i sostenitori e un accolito di QAnon che ha bloccato un ponte nei pressi di Hoover Dam con un furgone blindato, questa gente si sta mettendo di impegno per far apparire la destra americana molto stupida, il tutto grazie a un’altra teoria cospirazionista — sì, un’altra ancora — è proprio questo il punto.

Videos by VICE

Il 6 agosto, BuzzFeed ha segnalato che ”Sembra plausibile che QAnon sia uno scherzo della sinistra ai danni dei sostenitori di Trump.” Tre giorni dopo, ha aggiustato il titolo in ”Le persone credono che questa teoria cospirazionista di QAnon sia uno scherzo ai danni dei sostenitori di Trump.” La teoria vuole che il vero scopo di chiunque abbia cominciato a postare questi contenuti su 4chan fosse capire cosa si sarebbero bevuti i conservatori americani. Ma ecco il problema: non c’è alcuna prova a favore di questa tesi, come non ci sono prove a sostegno della teoria che alti funzionari del governo americano abbiano potuto mandare avanti un giro di pedofilia e satanismo per decenni, senza che nessuno se ne accorgesse. La teoria dello scherzo non fa che aggiungere un altro strato di cospirazione, ed è il perfetto esempio di come i media si perdano nella novità delle sottoculture della rete, anziché guardare all’impatto che hanno sul mondo.

“La realtà non è sempre ciò che vorremmo che fosse,” mi ha detto per telefono Joan Donovan, ricercatrice del Data & Society Research Institute, che si occupa di manipolazione mediatica. “Ci sono migliaia di idee fuori di testa [su 4chan] che non raggiungono mai questo livello di attenzione. Anche se fosse solo uno scherzo, non è qualcosa che si può riprodurre o pianificare.”

Centrale all’idea che QAnon sia uno scherzo della sinistra è un libro pubblicato nel 1999 intitolato Q. Autore del libro è Luther Blissett, pseudonimo con cui è noto il collettivo di scrittori italiani meglio noto ora come Wu Ming. Il romanzo racconta la storia di un personaggio di cui non si sa il nome, che viaggia per l’Europa subito dopo la Riforma Protestante del Seicento. Mentre il protagonista sperimenta con diversi movimenti radicali e tipi di ribellione, una spia del Vaticano di nome Q lo insegue e gli consegna messaggi criptici firmati solo con questo pseudonimo. È stato un best-seller in Europa, ma non è altrettanto conosciuto in America.

BuzzFeed ha fatto due più due, ha contattato gli autori del libro e ha pubblicato un articolo che suggeriva molte ipotesi ma poche prove concrete a sostegno. QAnon e Q hanno qualche somiglianza, ma uno è un romanzo pubblicato con dietro autori noti che hanno scritto altri libri e spiegato le proprie intenzioni. QAnon è un complotto da image board e nessuno (tranne il diretto interessato) ha la più pallida idea di chi ci sia dietro o quale sia il suo movente. Voler trovare altro a tutti i costi, oltre a ciò che è palese e a come stia condizionando il mondo reale — messaggi criptici su satanisti governativi che hanno spinto all’azione un certo numero di persone nel mondo reale — è rischioso e tanto speculativo quanto credere che i federali abbiano segrete piene di bambini ridotti in schiavitù sessuale.

Ma Donovan ha sottolineato che tanto il romanzo Q quando la teoria cospirazionista di QAnon fanno parte di una tradizione folkloristica ben più antica. ”È un tropo,” ha detto. ”C’è una spia con caratteristiche quasi da martire che assume una carica extragiudiziale nello Stato, ma che poi si sveglia dall’incanto. Lo stato nasconde sempre il proprio segreto — che persone molto potenti e ricche danno sfogo alle proprie fantasie decadenti ed estreme senza timore di alcuna ripercussione.”

Ci sono un sacco di film e romanzi su qualche agente del governo che smette di credere nel governo e inizia a ribellarsi, magari proprio inviando indizi subdoli a qualche accolito convinto. Che cazzo, è praticamente metà della trama di ”Tutti gli uomini del Presidente,” la versione hollywoodiana della copertura di Woodward e Bernstein della cospirazione molto reale del Watergate.

Persino l’uso della lettera Q non è originale. ”Q e Z sono lettere nell’alfabeto usate talmente di rado che tendono ad apparire in situazioni misteriose,” ha detto Donovan. ”Ci saranno sempre riferimenti e allusioni al passato perché la struttura narrativa e la nostra linguistica sono costanti. Raccontiamo storie simili nel corso del tempo. È difficile distinguere quali aspetti di questo siano solo parti della struttura del folklore stesso.”

BuzzFeed ha contattato la Wu Ming foundation e ha chiesto ai suoi membri di speculare su una teoria cospirazionista online di cui non erano a conoscenza. Li ho contattati a mia volta, tramite un indirizzo email disponibile pubblicamente sul loro sito per chiedere se avessero dato inizio loro a QAnon o se avessero idea di cosa fosse. ”Credimi,” mi ha risposto il collettivo. ”Non avevamo mai sentito parlare di questa cosa prima di sei settimane fa.” E per quanto Wu Ming avesse un sacco di riflessioni interessanti da condividere sulla creazione dei miti, sul rimescolamento culturale e sull’ingannare i media, a conti fatti non sapeva niente di più di chiunque altro sulle intenzioni di QAnon o sulla sua identità.

4chan e la sua sezione /pol/ sono una landa così caotica, che è impossibile predire cosa diventerà virale e cosa resterà sepolto nella montagna di post. Donovan ha sottolineato che 4chan non è una message board per chiunque e che, per crescere così tanto, QAnon deve essere passato per forza da 4chan a Facebook e Reddit. ”Immagino che la storia, nello spostarsi da /pol/ a Reddit sia stata in qualche modo orchestrata,” ha detto. ”Così che le persone che stanno gestendo le pagine Reddit di QAnon… abbiano una voce in capitolo nel creare la narrazione.”

In senso lato, l’intero fenomeno QAnon è una ripetizione del 2016, quando i suprematisti bianchi sono spuntati fuori dalle tenebre di 4chan e altri angoli di internet, per esporsi alla luce, su Facebook, Twitter e notiziari vari. Ciò che emergeva da message board troppo oscure per la maggior parte delle persone improvvisamente è apparso chiaro nei raduni di Trump — e sondare e speculare sulle intenzioni di queste persone si è dimostrato irresistibile per le masse. Erano davvero razzisti? O erano solo ”troll”? Da dove arrivavano queste persone e cosa le ha fatte scattare?

I media erano così concentrati sulla novità umana — in gran parte composta da giovani esperti di internet dichiaratamente fascisti — che hanno sprecato il proprio tempo su queste domande anziché cogliere l’impatto che causavano sulle persone reali nel mondo reale. Speculare su personalità, credenze e intenzioni dietro un comportamento da ”troll” non fa che alimentarlo, e ignora le conseguenze negative concrete, come hanno spiegato bene Whitney Phillis e altri accademici.

QAnon è uno scherzo della sinistra? Il mondo sta attraversando un periodo strano e tutto è possibile, ma non ci sono prove a dimostrarlo. È uno scherzo di qualche tipo? Qualsiasi cosa che nasce su 4chan è uno scherzo nella misura in cui è una cultura il cui unico e costante intento è generare fastidio e agitazione nel prossimo. Ma, alla fine dei conti, le origini e l’intento di QAnon non hanno importanza.

Ciò che importa è che persone vere nel mondo vero si presentano ai raduni di Trump agitando cartelloni di QAnon. Qualcuno là fuori sta facendo soldi vendendo magliette e altra oggettistica di QAnon. Ciò che importa è che al momento ci sono uomini armati a Tucson, in Arizona, che fanno la spola nel deserto in cerca di campi di concentramento pieni di bambini abusati sessualmente che QAnon ha inventato di sana pianta. Speculare a briglia sciolta sulle origini di una teoria del complotto che è stata resa popolare da operatori notoriamente mal intenzionati è esattamente come rincorrere miraggi nel deserto.

Questo articolo è comparso originariamente su Motherboard US.