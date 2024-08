Che porno hanno guardato le donne nel 2017

Viviamo in un’epoca in cui niente è davvero privato. Anche quando hai la porta chiusa e le tende tirate, i metadata vedono tutto. Che significa che i siti porno possono disegnare un ritratto piuttosto accurato di quello che usiamo per, diciamo, svagarci.



Recentemente Pornhub ha pubblicato la sua bizzarra compilation annuale di trend della pornografia e, proprio come nei tre anni precedenti, il porno lesbo si è classificato il carburante numero uno della maggior parte delle utenti del 2017.

La cosa interessante è che il termine è ai primi posti di tutte le ricerche, ma facendo una divisione per genere, ci si rende conto che le donne sono in percentuale molto più attratte dal porno lesbo che gli uomini (c’è un buco percentuale del 197 percento).

Secondo Pornhub, solo poco più di un quarto dei visitatori del sito sono donne. Vediamo cos’altro interessa agli utenti del sito:

Si nota chiaramente che le donne trovano eccitante guardare altre donne. “Lesbo,” “lesbian scissoring,” “threesome lesbo,” ” cheerleader,” e “squirting” sono rispettivamente il primo, il secondo, il decimo, l’11esimo e il 15esimo termine più cercato. Tra le figure del porno femminile, Kim Kardashian è apparentemente la più amata dalle donne—seguita da Riley Reid e Mia Khalifa.



La psicologa Laurie Betito, sessuologa e direttrice del Pornhub Sexual Wellness Center, ha messo in prospettiva questi risultati facendo notare che “per le donne che hanno fantasie o curiosità, il porno lesbo è un modo sicuro per esplorare questa parte della loro sessualità. Per le lesbiche, invece, è una scelta ovvia.”

A parte il porno lesbo, un altro punto interessante è che le donne sono particolarmente interessate ai video delle cose a tre, all’ hentai, al porno giapponese, al sesso violento e alle gangbang, in quest’ordine.

Gli uomini, d’altra parte, sono più affascinati da tutto quello che è direttamente o indirettamente legato alla famiglia, e MILF, matrigne, madri e sorellastre sono al primo, secondo, quinto e ottavo posto delle ricerche maschili.

Particolarmente in voga quest’anno, la chiave di ricerca ” cheerleader” ha fatto un balzo del 1019 percento tra le donne, mentre la popolarità del porno pensato per le donne è cresciuta del 350 percento.

Gli uomini, nel mentre, sembrano aver maturato una passione per il fidget spinner porn.

Il 2017, in sostanza, è stato un anno interessante.

Su Pornhub avvengono 800 ricerche al secondo. A quelli del sito piace creare dei paragoni strani per dimostrare quanto il mondo intero si sta masturbando grazie alla loro piattaforma, ed è così che siamo arrivati alla conclusione che la quantità di porno visto nel 2017 sarebbe abbastanza per riempire la memoria di tutti gli iPhone del pianeta.

Per finire, nel 2017 il mondo ha guardato l’equivalente di 68 anni di porno. È qualcosa a cui pensare nel 2018.

