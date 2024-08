Dimmi che serie guardi su Netflix e ti dirò chi sei

Da qualche tempo a questa parte Netflix è entrato di fatto tra gli argomenti salva conversazioni, quelli che tiri fuori insieme alle battute sul tempo o i programmi per le vacanze quando non sai come prendere l’altra persona. Tutti guardano o hanno guardato qualche serie tv sulla piattaforma, e tutti ne hanno una in cui si rifugiano dopo aver guardato il guardabile.



Proprio per questo, ho pensato di stilare una lista di prototipi di persone in base alle loro preferenze Netflix, in modo da non avere dubbi su chi avrai davanti quando qualcuno inizia a parlarti di questa o l’altra serie.



[Metto le mani avanti: io sono tutto quello che leggerete qua sotto]



Videos by VICE

LA CASA DI CARTA

Quei radical chic dei tuoi amici non hanno capito niente.

LOST / BREAKING BAD / DEXTER / SHERLOCK / HOW I MET YOUR MOTHER / DR. HOUSE / SUITS / CALIFORNICATION / MODERN FAMILY / FRIENDS / ECC

Vorresti tanto parlare con qualcuno di una di queste serie ma solitamente le persone ti rispondono che sono passati troppi anni da quando le hanno viste.

TUTTE LE SERIE MARVEL

a) Sei convinto che il Ventunesimo secolo sia l’Era Dell’Acquario dei nerd, anche se poi sopporti Iron Fist in versione “Le avventure del giovane Gianluca Vacchi”. In ogni caso, improvvisamente i fumetti impilati nella tua camera hanno un valore filologico e le tue action figure possono uscire alla luce del sole, ma soprattutto, hai ben presente i terrificanti effetti speciali delle serie e film tra gli anni Settanta e i primi Ottanta. Sì, quelle dove Spiderman lanciava funi a forma di ragnatela e quelle per cui ancora ti chiedi come Lou Ferrigno sia riuscito a togliersi tutto quello strato di verde tra una ripresa e l’altra dell’Incredibile Hulk.



b) Stai scopiazzando un tema da Skuola.net dal titolo “Bit generation (giovani e internet)”



c) Conduci un’esistenza da manuale: ti sei laureato in economia, vai in palestra, hai un biglietto da visita, aggiorni regolarmente le app del cellulare e la sera hai bisogno di guardare “qualcosa che non sia stressante”.

BOJACK HORSEMAN / RICK & MORTY

Non sopporti chi accosta Rick & Morty a Bojack Horseman perché “sono due cose completamente diverse.”



PEAKY BLINDERS

Sei un fan sfegatato di Don Matteo ma non lo hai mai detto a nessuno. In compenso, su Whatsapp hai la foto di Cillian Murphy su un cavallo del cazzo.

GIRL BOSS / CHEWING GUM / SHE’S GOTTA HAVE IT

Hai guardato OITNB, Una mamma per amica e Glow, e da allora Netflix ha deciso che rientri perfettamente nella categoria “Donna a cui piacciono serie con protagoniste femminili forti”. Così, a turno, ti ha proposto Girl Boss, Chewing Gum, She’s Gotta Have It, Jane the Virgin, Crazy Ex Girlfriend e di tutte queste hai tollerato non più di una puntata, ma Netflix l’ha preso come un incoraggiamento e l’impressione è che stia creando serie con altre protagoniste femminili forti solo per darti la possibilità di fartele comparire in home e farti incazzare ancora di più.

NARCOS / EL CHAPO / PABLO ESCOBAR / DRUG LORDS

Non ti stancherai mai di girarti verso i tuoi colleghi alle macchinette dicendo “plata o plomo”.

BLACK MIRROR

Se nella prossima stagione Charlie Brooker non fa una puntata su un tale che dopo aver ripetuto allo sfinimento “quanto vorrei un mio sosia per mandarlo a fare questa o quella cosa che non mi va di fare” ha finalmente la possibilità di clonarsi e manda tutto a puttane un po’ ti arrabbi, perché è dalla terza puntata della prima stagione che ti sembra un’ottima idea.

EVIL GENIUS / THE KEEPERS / MAKING A MURDERER

Il mercoledì sera non puoi uscire perché devi guardare Chi l’ha visto?.



TREDICI

1. Sei un ragazzino di 16 anni.

2. Sei una ragazzina di 16 anni.

3. Hai un figlio di 16 anni.

4. Hai una figlia di 16 anni.

5. Hai un poster di Donnie Darko sulla porta di camera tua.

6. Sono dieci anni che i tuoi genitori ti dicono che dovresti andartene di casa.

7. Sei una psicologa, hai degli incontri mensili in un liceo e iniziare le slide sul bullismo con una frase di Hannah Baker ti sembrava un ottimo modo per attirare l’attenzione degli studenti.

8. Sei una studentessa che ha partecipato all’incontro.

9.A Natale del 2009 tua zia ti ha regalato 13 di Jay Asher e hai finalmente capito di cosa parli quel libro.

10. È venerdì sera e i tuoi coinquilini non tornano prima di domenica sera. Con un ritmo di tre puntate di seguito e qualche ora di pausa in mezzo dovresti farcela.



ALTERED CARBON / LOST IN SPACE / THE O.A.

Ti piace la fantascienza e non fai altro che notare quanto queste serie siano scadenti, ma più lo fai più non riesci a smettere di guardarle. Alla fine di ognuna scrivi un post di critica su Facebook in cui qualcuno ti fa notare che hai spoilerato il finale.



LOVE / NEW GIRL / LOVESICK

Hai iniziato a guardare serie del genere perché pensavi che in un modo o nell’altro avresti potuto identificarti nei protagonisti, ma poco dopo hai notato che la loro vita sentimentale è comunque migliore della tua.



DESIGNATED SURVIVOR

Sei un notaio, un dentista o forse un benzinaio. Insomma, hai una vita regolare e domenica scorsa hai cambiato le spazzole dei tergicristalli e hai comprato su Amazon dei tappi colorati per le valvole delle gomme. Venti euro comprese le spedizioni.

Altra ipotesi: stai fumando troppo e Kiefer Sutherland ti sembra il miglior attore del mondo.

CHEF’S TABLE / THE WORLD’S MOST EXTRAORDINARY HOMES

Sei la persona più bella di questa lista.

MINDHUNTER / UNABOMBER

Stai ancora in fissa con la prima stagione di True Detective e sei deluso che nessuna delle due sia bella come quella.

STRANGER THINGS

Hai fatto l’abbonamento gratuito per un mese solo per vedere Stranger Things perché tutti ne stavano parlando. Non hai visto altro su Netflix ma a distanza di un anno paghi ancora l’abbonamento.