Un tuo profilo, sulla base della squadra che tifi ai Mondiali al posto dell’Italia

Ok ok ok siamo a metà giugno, comincia a fare caldo con le braccia che si incollano sulle scrivanie e stanno per cominciare i primi Mondiali di calcio in 60 anni a cui l’Italia non si è qualificata. Ormai è passato un po’ di tempo, avete metabolizzato la cosa? Spero di sì.

Abbiamo avuto sette mesi per prepararci psicologicamente e decidere quale squadra tifare a questi mondiali. (Per chi fosse ancora incerto: questo post non è per voi, chiudete subito la tab, scrivete nella barra di ricerca di Google “mondiali+che+squadra+tifo” e scorrete i 200mila risultati. Oppure leggete i miei suggerimenti a caldo dello scorso novembre. Grazie).

Se invece avete già scelto la vostra nazionale d’adozione: questo post è per voi.

🇷🇺 RUSSIA

A) Hai like a almeno 8 pagine di meme e foto di Vladimir Putin;

B) Hai studiato da solo il russo per partecipare a una carovana solidale nel Donbass;

C) Ti è piaciuto troppo Limonov;

D) Tutte le precedenti.

🇮🇷 IRAN

Hai letto che la Nike non può dare le scarpe alla nazionale iraniana dopo che Trump si è sfilato dal nuclear deal. Neanche tu potevi permetterti le Nike quando andavi a scuola calcio alle medie.

🇵🇹 PORTOGALLO

Il Portogallo esiste solo per i Mondiali, gli Europei e le vacanze dei tuoi amici. Quest’anno finalmente anche tu vai in vacanza a Lisbona.

🇪🇸 SPAGNA

Guarderai (e tiferai) la Spagna anche se come paese ti sta antipatico perché è l’ultimo mondiale di Iniesta, e chissà quando rinascerà un giocatore così.

🇲🇦 MAROCCO

Pensi ancora che Hachim Mastour prima o poi mostrerà in campo il talento che sembrava avere stando a dei video montati ad arte su YouTube. Mi spiace deluderti, ma non succederà.

🇫🇷 FRANCIA, 🇸🇪 SVEZIA

Ogni mattina ti svegli di sasso prima ancora che suoni la sveglia, vai in bagno e mentre ti radi ascolti Pagina 3. Avresti tifato Francia o Svezia anche se l’Italia fosse ai mondiali, non prendiamoci in giro.

🇮🇸 ISLANDA

Uno dei tuoi ricordi più cari: la macchinata ignorante di Chiamarsi Bomber per lo scudetto del Leicester City.

🇸🇦 ARABIA SAUDITA

Sei l’unica persona al mondo che fa il campionato saudita a Fifa, a parte i sauditi e gli ex calciatori bolliti che lo scelgono solo perché ci sono loro in squadra.

🇰🇷 COREA DEL SUD, 🇯🇵 GIAPPONE



Sulla tua scrivania in questo momento ci sono un poster di Ghost in the shell che non ti decidi ad appendere, i biglietti di un concerto di Ryuichi Sakamoto, una tessera Arci e una chiavetta USB con dentro le foto di quando sei andato a Lucca vestito da Naruto.

🇨🇴 COLOMBIA

Gli amici ti chiamano sempre per andare a giocare a calcetto perché sanno che andrai ben volentieri in porta: quello che non sanno è che lo fai perché speri un giorno di umiliarli facendo la parta dello scorpione.

🇧🇪 BELGIO



Quando hai scoperto che Lukaku ha un cugino che si chiama Boli Bolingoli quel nome ti ha fatto così ridere che sei andato su un sito cinese e ti sei comprato la maglia. Non l’hai mai messa ma hai deciso che questa è la volta buona.

🇩🇪 GERMANIA

No, davvero non riesco a immaginare un motivo per cui dovresti tifare per la Germania.

🇩🇰 DANIMARCA



Sei stato in Erasmus a Aarhus, o semplicemente sei un nostalgico e ogni volta che senti parlare di Schmeichel pensi sia Peter, non il figlio.

🇧🇷 BRASILE



Hai presente quei video “best goals,” “best skills di…” etc con “Delirious” di David Guetta in sottofondo? Certo che ce li hai presente, sei tu a farli.

🇦🇷 ARGENTINA, 🇲🇽 MESSICO, 🇵🇪 PERU, 🇺🇾 URUGUAY, 🇨🇷 COSTA RICA

L’avresti mai immaginato, negli anni in cui guardavi la Libertadores di notte su Sportitalia, che un giorno saresti finito a scrivere profili di Lautaro Martìnez su un famoso sito di calcio e cultura?

🇸🇳 SENEGAL

Gomis della SPAL è l’unico italiano ai Mondiali.

🇳🇬 NIGERIA

Ci sono due possibilità: 1) hai deciso di tifare Nigeria quando hai letto su Highsnobiety che il kit è andato sold out in tre ore e ora ci sono i reseller; 2) hai deciso di tifare Nigeria perché hai guadagnato 200 euro rivendendo una maglietta della nazionale nigeriana.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 INGHILTERRA

Hai passato il weekend a giocare a FIFA18 con il West Ham. I tuoi gatti si chiamano “Benson” e “Hedges,” non per le sigarette ma perché sono i nomi dei gatti di Noel Gallagher.

🇦🇺 AUSTRALIA

Hai letto un articolo bomberista della Gazzetta in cui si proponeva di tifare Islanda, sei andato a vedere quale fosse il paese più lontano da lì ed eccoti qua.

🇪🇬 EGITTO, 🇹🇳 TUNISIA

Oggi, a 20 giorni di distanza, sei ancora indignato per il fallo di Sergio Ramos su Salah nella finale di Champions.

🇨🇭 SVIZZERA, 🇵🇦 PANAMA

Sei il tipo di persona per cui l’aspetto più interessante del calcio è la ripartizione del diritti tv. Hai fondato con un paio di amici una start-up per ottimizzare la vendita dei biglietti per gli eventi sportivi ed eliminare i bagarini, senza raccogliere fin qui finanziamenti soddisfacenti.

🇭🇷 CROAZIA, 🇷🇸 SERBIA

I tuoi amici ti odiano perché ogni volta che si parla di calcio e di nazionali tu sei quello che se ne salta su con il solito “raga, pensateci un po’, ma quanto sarebbe forte la Iugoslavia oggi?”

🇵🇱 POLONIA



Fino a pochi giorni fa pensavi che il Lewandowski della canzone di Ernia fosse tedesco.

Segui Mattia su Twitter