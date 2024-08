Cheeseburger di brisket con salsa al bacon e cipolla

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 2 ore

Ingredienti

Per la salsa al bacon e cipolla:

455 g di pancetta da affettare, taglia il grasso in eccesso

455 g di burro

500 g di cipolle, onions, tagliate a fette

240 ml di aceto di vino rosso

50 g di zucchero

Per il burger:

1.4 kg di brisket macinato

Sale e pepe nero macinato fresco

145 g di cetriolini sott’aceto, tagliati a dadini

240 ml di maionese

455 g di formaggio a pasta semi-dura, tagliato a fettine

Burro

6 panini al latte e coperti di sesamo

Lattuga iceberg, tagliuzzata

Preparazione

1. Inizia preparando la salsa al bacon e cipolla: in una pentola con il fondo pesante imposta la fiamma a intensità media e metti la pancetta. Aggiungi burro e cipolle. Quindi, abbassa il fuoco e mescolando di tanto in tanto, lascia cuocere per 1 1/2 ora. Fai rosolare le cipolle lentamente, in modo da caramellarle naturalmente nei loro zuccheri. Infine, aggiungi aceto e zucchero alla pentola e lascia cuocere per 15 minuti, quindi togli dal fuoco. Ora, fai raffreddare, metti in un contenitore e conserva in frigo. (In modo che quando vuoi prepararti un bel panino con l’hamburger, puoi riscaldare un po’ di questa salsa in una padella.)

2. Prepara l’hamburger: metti una padella in ghisa a fuoco medio per 5 minuti prima di cuocere gli hamburger. Nel frattempo, crea delle palline di macinato da 170 g, poi rendile compatte ma piatte, con uno spessore di circa 2,5 cm. Condisci gli hamburger con sale e pepe.

3. In una ciotola, unisci sottaceti e maionese e metti da parte. Poi metti 3 hamburger nella padella (senza olio). Il grasso renderà gli hamburger più succosi, grazie al grasso naturale presente all’interno degli stessi: cuocili per 4 minuti a lato.

4. In cima ad ogni hamburger metti un po’ di salsa fatta precedentemente e poi copri con 2 fette di formaggio. Versa 30 ml di acqua in una padella e metti immediatamente gli hamburger in modo da completare cottura. Chiudi con un coperchio e toglilo dopo 45 secondi. Il formaggio dovrebbe risultare completamente fuso.

5. Spalma il burro su i panini e metterli dal lato del taglio, in un’altra padella a fuoco medio-alto in modo che diventino belli tostati.

6. Poi, aggiungi il mix di cetriolini sott’aceto e maionese sulle fette inferiori dei panini, quindi metti un quantità generosa di lattuga. Metti sopra gli hamburger con il formaggio fuso, e ricoprili con altro mix di cetriolini sott’aceto e maionese, infine chiudi con le fette di pane superiori. È finalmente giunto il momento di addentare il panino.

Questa ricetta è apparsa originariamente su Munchies US.