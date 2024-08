Cheesecake fredda con crema al limone e mirtilli

9 mini-porzioni

Tempo di preparazione: 1 ora

Tempo totale: 6 ore

Ingredienti

Per la frolla:

½ cucchiaino di sale

110 g di cracker Graham

115 g di burro non salato, sciolto



Per il ripieno:

225 g di cream cheese, a temperatura ambiente, a cubetti

220 g di mirtilli, più altri per decorare

45 g di zucchero a velo

¼ cucchiaino di sale

½ cucchiaino di estratto di vaniglia

3 cucchiai di succo di limone fresco

125 ml di panna montata

Per la crema:

60 g di mirtilli

⅛ cucchiaino di sale

2 limoni, la buccia più 60 ml di succo di limone fresco

135 g di zucchero semolato

60 g di burro non salato, a temperatura ambiente

2 tuorli grandi



Procedimento

Prepara la frolla. Ricopri una teglia da 20 cm di diametro con carta da forno lasciando circa 5 cm di carta da forno extra su ogni lato. Metti i cracker graham e il sale in un mixer e fai andare finché il tutto non è finemente macinato. Metti in una ciotola e aggiungi il burro sciolto finché non raggiunge la consistenza di sabbia bagnata. Sistema in una teglia in maniera uniforme, premi bene e metti in frigorifero per 1 ora.

Prepara il ripieno. Metti cream cheese, ⅔ dei mirtilli, zucchero, sale, vaniglia e succo di limone in un mixer e riduci in una purea uniforme. Metti in una ciotola grande.

Con delle fruste a mano sbatti la panna a neve in una ciotola. Metti metà della panna montata nel mix di cream cheese e metà insieme alla metà dei mirtilli rimasti. Versa in maniera uniforme sulla frolla, copri con la pellicola di plastica e lascia in frigorifero per 8 ore, preferibilmente tutta la notte.

Prepara la crema al limone. Cuoci mirtilli, sale e succo di limone in un pentolino a fuoco medio finché i mirtilli non iniziano a cuocersi – 2 o 3 minuti. Passa attraverso un colino a maglie fini, lasciando da parte i resti solidi. Dovrebbero rimanerti 125 ml di succo.

Usando un mixer a mano, sbatti zucchero, burro e buccia di limone in una ciotola finché non è leggero e soffice – circa 3 minuti. Aggiungi 3 tuorli, uno alla volta, prestando attenzione a incorporare bene ogni uovo prima di aggiungere il resto. Metti la ciotola su un pentolino riempito con 3 cm d’acqua a fuoco medio e versa lentamente dentro, sbattendo con una frusta, il succo. Cuoci, continuando a mescolare, finché un termometro segna 70°C e il mix è denso e viola scuro – circa 13 minuti. Metti una pellicola di plastica sulla superficie così non si forma una “pelle.” Lascia raffreddare completamente.

Per servire usa la carta da forno in eccesso per togliere le barrette dalla teglia. Immergi un coltello in acqua calda e taglia in quadrati. Metti su un vassoio e lascia raffreddare per altri 30 minuti. Metti un cucchiaio di crema al limone e mirtilli per servire con altri mirtilli. Si manterrà in frigorifero per 2 giorni.

Questa ricetta è stata originariamente pubblicata su Munchies US.