“We just went barnacles,” dice Sahbabii. È in un capannone pieno di fan che ondeggiano e oscillano a ogni sua parola come le acciughe di Spongebob. Alto e magro, con dei braccialetti borchiati ai polsi e dei jeans neri stretti addosso, era arrivato al concerto solo qualche minuto prima, in una Lamborghini rossa, accompagnato da suo padre Sup (pronunciato come “Soup”). Entrambi hanno l’apparecchio, ed entrambi stavano sorridendo.



L’uso del termine “Barnacles” da parte di Sah ha origine da Spongebob, il cartone animato della Nickelodeon, ed è solo una piccola parte del lessico ufficiale che condivide con i suoi fan. In Spongebob, i personaggi lo usavano per esprimere rabbia o vergogna: serviva essenzialmente per rimpiazzare le parolacce. Sahbabii, invece, la usa per riferirsi a quasi tutto. Nello specifico, stasera “We just went barnacles” equivale a “Siamo usciti di testa,” “Abbiamo fatto bordello.” E quei duecento ragazzi col cellulare in mano, in un anonimo capannone della South Carolina, fradici di sudore dopo aver supplicato per un paio di bis, sono forse i più fuori di testa del mondo, in questo momento.

Continua a leggere su Noisey: Chi è Sahbabii, il nuovo talento del rap di Atlanta?