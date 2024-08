Chi era August Ames, la pornostar trovata morta

La pornostar canadese August Ames è stata ritrovata senza vita nella giornata di martedì 5 dicembre. Solo pochi giorni prima, la 23enne era finita al centro di una bufera e accusata di omofobia dopo che in un tweet aveva accennato di non voler girare scene con uomini con un passato nel porno gay.

Anche se non ci sono ancora state conferme definitive, l’ipotesi è che si sia trattato di suicidio. L’ultimo tweet di Ames, inviato il 4 dicembre, recitava “Fuck y’all.”

whichever (lady) performer is replacing me tomorrow for @EroticaXNews , you’re shooting with a guy who has shot gay porn, just to let cha know. BS is all I can say🤷🏽‍♀️ Do agents really not care about who they’re representing? #ladirect I do my homework for my body🤓✏️🔍 — August Ames (@AugustAmesxxx) December 3, 2017

I don’t have anything to apologize for! Apologizing for taking extra steps to ensue that my body stays safe? Fuck you guys attacking me when none of my intentions were malicious. I fucking love the gay community! What the fuck ever! I CHOOSE who I have inside my body. No hate. https://t.co/7dSbq27K2F — August Ames (@AugustAmesxxx) December 4, 2017

“Choose who YOU want to work with”

“Don’t do anything that makes you feel uncomfortable”

“Share your thoughts”



Hmm. Well, I did all three, and twitter took a dump on me🤷🏽‍♀️ — August Ames (@AugustAmesxxx) December 4, 2017

Ames, nome d’arte di Mercedes Grabowski, aveva recitato in centinaia di film porno e vinto due AVN Awards; poche ore dopo la morte figurava al nono posto tra le pornostar più popolari di Pornhub [in data 8 dicembre si trova invece al quinto].

Come riporta il Toronto Sun, subito dopo l’annuncio della scomparsa il fratello di Ames, James Grabowski, si è rivolto a Facebook per scrivere (il post è successivamente stato cancellato) quanto segue:

“Il bullismo è una cosa vera. Si è preso la vita di mia sorella, e io non potrò più riaverla indietro. Il dolore che provo per l’incapacità della gente di tenersi le proprie opinioni per sé è indescrivibile, e anche se non ho che odio per tutte quelle persone che l’hanno spinta a fare questo passo non gli augurerei mai questo dolore. Questa cosa mi ha cambiato per sempre.”

Varie personalità dell’industria, incluse Jenna Jameson e Brett Rossi (ex di Charlie Sheen) hanno commentato l’accaduto sui rispettivi account social.

Questo tweet, ora rimosso, è stato portato a esempio da Jenna Jameson subito dopo la morte di Ames.

Jameson in particolare ha fatto riferimento a un tweet (non più disponibile) in cui un uomo si riferiva ad Ames dicendo “tutto il mondo è lì che aspetta le tue scuse, o che butti giù una pillola di cianuro.” “[Persone come voi] sono le dirette responsabili della sua morte. Non avrò pace finché non sparirete dai social,” ha twittato Jameson.

https://twitter.com/ImBrettRossi/status/938511527740628993

Omg,I can’t believe she’s dead. You people should have known better than to berate her over her personal thoughts! Shame on all you for beating it into the ground. Online harassment is a real thing & it claimed another life. Someone who I liked & would have even called a friend! — Anikka Albrite™️ (@AnikkaAlbrite) December 6, 2017

Ames era sposata col regista Kevin Moore, che ha dichiarato ad AVN: “Era la persona più dolce che conoscessi, era tutto per me… Vi prego di rispettare il dolore dei famigliari in questo momento difficile, e di non trattarlo come una questione pubblica.”