Chi ha risolto questo puzzle matematico che vale 50.000 dollari in Bitcoin?

AGGIORNAMENTO: Motherboard è in contatto con la persona che ha risolto il puzzle e la pubblicherà all’inizio della prossima settimana.

Mercoledì mattina, uno degli indirizzi più seguiti sulla blockchain di Bitcoin — noto come 1FLAMEN6 — è stato completamente ripulito dei cinque bitcoin che conteneva. Questo indirizzo era associato a Mystery of Satoshi Nakamoto, un puzzle matematico basato su un dipinto creato nel 2015 da un artista noto su Twitter come @coin_artist. Questo dovrebbe significare che, dopo 3 anni, qualcuno è finalmente riuscito a risolvere il puzzle per ottenere la chiave privata in modo da accedere a questo wallet e recuperare i bitcoin contenuti al suo interno il cui valore attuale dovrebbe aggirarsi intorno ai 50.000 dollari.

Videos by VICE

Motherboard ha contattato @coin_artist per verificare che il puzzle sia stato risolto in modo indipendente — dal momento che avrebbe potuto semplicemente svuotare il portafoglio da solo. Uno screenshot di un messaggio di Telegram inviato a Motherboard lascia intendere che @coin_artist sia stato avvertito della risoluzione del puzzle da qualcuno che non l’ha risolto in prima persona. A quanto pare, l’autore dell’impresa sta distribuendo parte della ricompensa alle persone che l’hanno aiutato a risolverla.

Uno screenshot di una chat su Telegram tra @coin_artist e la persona che lo ha avvisato della risoluzione del puzzle. A quanto pare, chi ha risolto il puzzle ha condiviso il 10% della ricompensa con questa persona perché lo ha aiutato nella soluzione. Immagine per gentile concessione di @coin_artist

“Spero davvero che chi ha risolto il puzzle si presenti con la soluzione.” Mi ha detto in un messaggio diretto su Twitter @coin_artist, è consuetudine che chi risolve un puzzle matematico si faccia avanti con un post che spiega come ha fatto.”

The puzzle, which consists of a cryptic painting made by @coin_artist, was recently at the center of an even larger mystery that may have revealed the existence of an automated Bitcoin siphon stealing small amounts of bitcoins. But even before that, it was a source of fascination for the Bitcoin community. Indeed, the post announcing its existence on the popular forum Bitcointalk is one of the most popular in the forum’s history, according to @coin_artist.

Il puzzle, che consiste in un dipinto criptico realizzato da @coin_artist è stato recentemente al centro di un dibattito più ampio che potrebbe aver rivelato l’esistenza di un programma automatico che rubava piccole quantità di Bitcoin. Già da tempo, però, affascinava la comunità di Bitcoin. Tanto per fare un esempio, il post che ne ha parlato per primo sul popolare forum Bitcointalk è uno dei più popolari nella storia del sito, secondo @coin_artist.

Seguici su Facebook e Twitter