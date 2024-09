Chi sono e cosa vivono le spose-bambine in Italia

Ogni sette secondi, nel mondo, una ragazza di età inferiore ai 15 anni viene data in sposa a uomini spesso molto più grandi di lei.



15 milioni di matrimoni, ogni anno, hanno per protagonista una minorenne: una su tre ha meno di 15 anni.

In Italia l’ultimo caso noto è quello di Torino, risalente a qualche giorni fa. Il Tribunale dei Minorenni ha disposto che una quindicenne di origini egiziane venisse allontanata dalla famiglia e affidata ad una comunità, dopo essere stata promessa in sposa ad un uomo di quasi 10 anni più grande—per il quale sarebbe stata inoltre costretta al rimpatrio in Egitto.

L’intervento delle istituzioni è avvenuto in seguito a una chiamata della ragazza, incoraggiata anche da un’amica di scuola, al numero nazionale di Emergenza Infanzia (il 114) gestito da Telefono Azzurro in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità—come spiega Rosalba Ceravolo, ricercatrice e psicologa presso la onlus che ha accolto la richiesta d’aiuto.

