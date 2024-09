Chi usa ancora lo Zune di Microsoft per ascoltare musica

È difficile dimenticare lo Zune. Dopo tutto, il tentativo fatto da Microsoft nei primi 2000 per contrastare l’iPod con un player MP3 alternativo è stato notevole per la sua immensa disperazione.

Lo Zune, che era più ingombrante dell’iPod e disponibile in nero, bianco, rosa e un marroncino merda, smaniava per essere fico. Sfortunatamente, ai tempi della sua uscita, nel 2006, Apple ha iniziato a trasmettere le pubblicità con lo slogan “Get a Mac,” che dipingevano Microsoft come una marca da sfigati senza speranza. Eppure, risuonava già con forza un certo sentimento anti-Apple tra i nerd, cosa che ha conferito allo Zune uno status da ribelle. Microsoft ha cercato di monetizzare su questo, e su messaggi opposti a quelli di Apple, con una serie di pubblicità “avanguardistiche” e di mosse plateali come sponsorizzare un evento VICE a Toronto.

Videos by VICE

Non funzionò. Le profezie per lo Zune erano già diventate realtà nel 2008, quando i negozi hanno iniziato a togliere il prodotto dagli scaffali e le vendite sono crollate. Nel 2010, è uscito il modello finale, lo Zune HD, e nel 2012 è stato tolto dalla produzione. Il software è stato abbandonato del tutto nel 2015. Apple aveva vinto la guerra e senza versare neanche una goccia di sudore.

Di recente, mi è venuta una mezza fissa sull’idea che qualcuno potesse usare uno Zune nel 2017, un’ipotesi che trovavo assolutamente ridicola per ragioni che neanche io capisco del tutto. Come deve essere? Il proprietario odierno di un Zune si sente forse come un Giovanni Battista armato di gadget in un deserto di prodotti Apple, che svapa e fa sermoni sui Radiohead? Ho acceso un bat-segnale su Twitter: Detentori di Zune, se ci siete, battete un colpo. Con mia grande sorpresa, la mia casella di posta è stata invasa di email da persone che sostenevano di usare e amare ancora i propri Zune. Così, li ho chiamati.

Quasi ognuno di loro aveva una ragione diversa per possedere uno Zune, e per tenerselo ancora stretto. Per alcuni, era una questione di caratteristiche — potevi condividere musica con gli amici, abbonarti a un service di musica tipo Spotify e si poteva sincronizzare via wireless (tutte qualità che all’iPod mancavano) — e per altri si trattava di semplice e puro odio per Apple. Alcuni conservavano il proprio Zune per le stesse ragioni di prima, o per una questione sentimentale. Per altri, uno Zune senza app è una specie di santuario dalle mitragliate di notifiche dello smartphone.

*

Ryan Bordner

27 anni, IT

Spokane, Washington

Ho uno Zune in macchina che è compatibile con il cavo USB e quando accendi il motore va automaticamente in play. Ho [un altro Zune] in camera, che gestisco con un dock e un telecomando. E quando vado in bici, ho un piccolo Zune che tengo in tasca senza avere paura che mi cada. Ne uso uno per ogni bisogno. Non penso che passerò mai ad altro, perché me ne sono procurato un arsenale. Tipo, oh, guarda, uno Zune che costa poco, quasi quasi lo compro, metti che ne rompo uno.

Gretchen Lilly

36 anni, consulente di scuola elementare

Kirkland, Washington

Certe volte voglio ascoltare musica e non essere interrotta da ciò che succede sul mio telefono. È come scollegarsi. Mi piace fare lunghe passeggiate quando il tempo è bello. C’è qualcosa di piacevole nel lasciare il telefono a casa e ascoltare la musica o un podcast sul mio Zune, senza essere interrotta da altri aspetti della tecnologia.

Foto: Gretchen Lilly

Jamey Harris

40 anni, ingegnere

Orlando, Florida

Se il mio Zune si rompesse, ne cercherei senza dubbio un altro. Il punto è che con il telefono, se scarichi una app tipo Spotify, ti chiede l’accesso ai dati sul tuo telefono, si connette a internet, e tiene traccia della tua posizione, informazioni che poi vendono a parti terze. Ma lo Zune non è connesso a internet, ciò che apprezzo di più è questo elemento di privacy.

Vanyel Harkema

23 anni, studente di game design

San Francisco, California

Avevo uno Zune da 40GB quando ero al liceo, ed è finito maciullato dalla mia moto in un orribile incidente. Quando mi sono diplomato, ho scoperto che erano fuori produzione, così sono andato su eBay ed è lì che ho comprato il mio Zune blu personalizzato. Sono l’unico [dei miei amici] che ne possiede uno oggi. Alle volte la reazione è, “Che cos’è uno Zune?” o, “Oh, ovviamente ne hai uno, tu sei stato costruito da Microsoft.” Penso che un sacco di persone giovani lo apprezzino ancora, e che non sia scomparso del tutto dalla coscienza pubblica.

Mary Branscombe

Età non specificata, scrittrice freelance

London, UK

Uso ancora il mio Zune HD per un paio di ragioni diverse — una è che detesto iTunes con l’energia di tutti i soli nell’universo conosciuto. Preferisco di gran lunga l’interfaccia di Zune a quella dell’iPod in tutte le iterazioni successive all’iPod nano originale. Non ho bisogno di aggiornarlo perché una buona interfaccia per ascoltare musica resta sempre una buona interfaccia per ascoltare musica.

Foto: Sean Davison

Sean Davison

44 anni, progettista CAD drafter

San Francisco Bay Area, Stati Uniti

Mi è capitato che la gente mi facesse domande sul mio Zune. Scene come: “Che cos’è?” E io rispondevo tipo: “è il mio Zune!” E loro: “Davvero?” Tutto qui. Nulla di eclatante! Credo che la gente si faccia delle domande ma se le tenga per sé. Potrebbero guardarmi e pensare: “Questo tipo è un dinosauro, che cosa ha che non va?” Ma ti dico, è più una scelta di praticità. Il software funziona ancora. Non lo hanno aggiornato, ma funziona ancora. E se funziona, io continuo ad usarlo.

JP Accetta

Età non specificata, studente di medicina

Miami, Florida

La musica sul mio iPhone cambia sempre e lì sopra che uso Spotify. Ma sul mio Zune, ci tengo sempre la stessa musica. C’è moltissima vecchia musica che non cancellerò mai. Musica che conserverò solo qui per sempre — forse ho fatto un backup su qualche hard disk — ma non si trova nel cloud e neanche sul mio computer. Sta solo qui.

Foto: Jordan McMahon

Jordan McMahon

25 anni, personal trainer

Tucson, Arizona

L’altro giorno, sono stato svegliato dal messaggio di un’amica. L’ultimo anno di liceo ho fatto un video con i prof che salutavano e lei voleva sapere che canzone avevo messo in sottofondo. Così ho acceso per la prima volta da mesi il mio Zune e l’ho ritrovata. Posso sfruttarlo come una capsula del tempo per guardarmi indietro e dirmi “ecco che cosa ascoltavo di solito allora.” È l’ideale per i momenti di nostalgia, i viaggi in auto da soli a tarda notte, quel tipo di cose.

Luke Boyer

30 anni, management ambientale

Indiana, US

Il mio primo Zune risale al 2005. La mia ragazza dell’epoca, che è ora mia moglie, me lo ha preso come regalo. Non ero un grande fan di Apple, quindi ero aperto ad altre possibilità. Da allora, l’ho usato costantemente. Ho paura del giorno in cui il mio Zune si romperà e cerco di pensarci il meno possibile. Spero di non dover vivere mai quel momento. Credo che la batteria sia andata, quindi sono sicuro che i suoi giorni sono contati. Probabilmente cercherò un sostituto del mio Zune online. Ha funzionato così bene per 12 anni ed è difficile superarlo.

Le interviste sono state editate e riassunte per fini di chiarezza dell’articolo.