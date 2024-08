Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi 2018, sulla base delle foto stampa

Esattamente un anno fa ho realizzato una previsione sul vincitore dell’Isola dei Famosi esaminando le foto di presentazione dei concorrenti. E le mie doti di lettura si sono rivelate ottime: avevo puntato tutto sulla maturità pregna di mistero e fascino di Raz Degan, e Raz ha dominato.

Ora voglio ritentare l’impresa, dopo che ieri sera, durante la seconda puntata, sono state ufficializzate le eliminazioni di Eva Henger al televoto e di Chiara Nasti per ritiro volontario. Le faceva male la gola a dormire nel fango.

Adesso, comunque sia, vediamo di determinare il vincitore di quest’anno. Oggetto dell’analisi saranno le foto promozionali dei concorrenti e il loro background, accompagnati da un voto numerico sulle possibilità di vittoria. Poi non dite che non vi vogliamo bene.

FRANCO TERLIZZI

Ex Pugile e “personal trainer dei famosi”, Terlizzi è una specie di incrocio fra Antonino Cannavacciuolo, James Gandolfini e un personaggio della tetralogia I Pirati dei Caraibi. Tipico concorrente coriaceo che mal sopporta i piagnistei viziati dei concorrenti meno scafati, le probabilità di uno strappo muscolare mentre tenta di far legna per le capanne non sono nemmeno quotate alla SNAI. Già dalla foto di lancio, però, fa capire quale sarà la sua arma da combattimento: la canottiera, orgogliosamente rivendicata fin dalla foto di presentazione (a differenza di tutti gli altri concorrenti, in abiti “civili”).

Possibilità di vittoria: 6/10

GIUCAS CASELLA

A dispetto della foto, Giucas Casella ha molte frecce nella sua faretra. Può contare, ad esempio, sulle ospitate in studio della sua migliore amica, Maria Venier. Che come già successo in passato non lesinerà battute sulla vita sessuale di Giucas. Potrà anche tentare di replicare il numero delle galline addormentate con la fauna dell’isola: paguri bernardi, rettili, chiapatoni, le canottiere di Franco Terlizzi ecc ecc. E soprattutto avrà la possibilità di rispolverare la sua più grande abilità: camminare sui carboni ardenti mentre urla “CHEN! CHEN! CHEN!”. Una prova che gli verrà sicuramente richiesta durante l’Isola.

Possibilità di vittoria: 8/10

ELENA MORALI

Vorrei buttare lì un’idea per qualche startupper che non sa che tipo di impresa intraprendere: uno sportello per tutte le ex vallette di programmi comici che al secondo giro vengono introdotte in reality show. Quante saranno? L’equivalente della popolazione di Vimodrone? Ci si farebbero dei soldi.

Possibilità di vittoria: 4/10

GASPARE

“Ciao, sono Gaspare della comicità anni Ottanta all’italiana. Quello basso, amico di Zuzzurro. Si vede quanto sono felice di partecipare a questo programma e dovermi arrampicare ogni settimana su un totem di poliresina per guadagnarmi il diritto a una scodella di riso in più? Sono felicissimo. Lo sapete quanto pagano un’ospitata all’inaugurazione della nuova sede dei Coltivatori Diretti di Vigevano? Poco. Lo sapete quanto si paga di tasse? Tanto. Ecco.”

Possibilità di vittoria: 3/10

PAOLA DI BENEDETTO

C’è una formula per calcolare il grado di possibilità di vittoria delle modelle nei cast dei reality.

Ed è la seguente: zigomi attraenti + pose fotografiche da anticipatrice di palinsesto televisivo su Rete 4 + corpetti di paillettes indossati da Ilary Blasi a Passaparola nel 2002 + numero dei titoli “scatterà la passione!?” sulle riviste di gossip.

Se l’indice è diverso da zero, la concorrente non vince l’Isola dei Famosi. Quello di Paola di Benedetto è 743.456.

Possibilità di vittoria: 1/10



ROSA PERROTTA

L’indice di Rosa Perrotta, invece, ricorda le cifre del mio conto corrente a inizio mese. Basse, ma non ancora a zero.

Possibilità di vittoria: 0/10

CRAIG WARWICK

Se vi state chiedendo chi sia Craig Warwick, non dovete vergognarvi. Pure lo staff dell’Isola gli ha chiesto di farsi questa foto davanti a una finestra per testimoniare che ha un riflesso e che esiste veramente.

Craig in realtà è un medium che parla con gli angeli. Pare che pure l’FBI in passato si sia servito di lui per rintracciare persona scomparse. E probabilmente sono stati loro a mandarlo sull’Isola, per rintracciare con le sue doti sensitive le emorroidi disperse di Enzo Paolo Turchi. Se ce la fa, vince.

Possibilità di vittoria: 4/10

JONATHAN KASHANIAN

Ricordate Jonathan, il concorrente israeliano del Grande Fratello che nel 2004 ebbe il merito di sdoganare i borsalini colorati fra i tamarri di tutte le province italiane? È tornato. E ha dei nuovi cappelli. Mio candidato numero uno alla vittoria.

Possibilità di vittoria: 9/10

FRANCESCA CIPRIANI

Classica concorrente che viene messa nel cast perché nella prima puntata non vuole buttarsi dall’elicottero, e perché è in grado di riepilogare il Tractatus di Ludwig Wittgenstein durante le conversazioni in riva al mare fra una noce di cocco e un chiapatone. Ha le stesse probabilità di vittoria di un fante bendato durante lo Sbarco in Normandia.

Probabilità di vittoria: 4/10

BIANCA AZTEI

I musicisti nei reality show hanno sempre una longevità piuttosto robusta. Bianca è stata al Festival di Sanremo, e ha collaborato con il cantante dei Modà e con Gianni Morandi. Potenzialmente può piacere a un pubblico molto vasto, e soprattutto ha un cognome che gli anziani possono storpiare. Può vincere.

Possibilità di vittoria: 8/10

FILIPPO NARDI

Con Cipriani e Kashanian, è il terzo ex Grande Fratello del cast—passato alla storia della televisione commerciale per i suoi peti, e le crisi di rabbia nel confessionale. Concorrente indecifrabile, come le sue giacche a taglio vivo. Se non si autoelimina come al suo solito, può andare molto bene.

Possibilità di vittoria: 8/10

NADIA RINALDI

Nadia Rinaldi è il tipico personaggio della tv che fa impazzire i settimanali dove i vip mostrano le ricette dei loro piatti migliori. Quelli in cui Elisabetta Canalis spiega passo-passo come cucinare il pollo alla piastra. La versatilità di Nadia in quel contesto dello show business è molto ampio: articoli e video sull’intervento a cui si è sottoposta, litigi in diretta col professor Lemme, ospitate alla Sagra della Tellina di Ostia. Purtroppo, queste skill non hanno nessun ascendente sulla vittoria di un reality.

Possibilità di vittoria: 4/10

FRANCESCO MONTE

A inizio programma il destino di Francesco Monte era quasi segnato. Gli ex tronisti nei reality sono come la Juventus in Champions: arrivano spesso in finale, ma non ce la fanno mai. Nella puntata di ieri sera, però, ci ha pensato Eva Henger a lanciarlo nel gruppo di testa. Lo ha accusato di essersi fatto le canne nella villetta in cui i concorrenti alloggiavano prima di farsi scaricare sull’isola.

Possibilità di vittoria: 8/10

ALESSIA MANCINI

Molti anni fa, mia nonna nutriva una passione smodata per Flavio Montrucchio. Quello che stava a Raoul Bova come la Ben Cola sta alla Coca Cola. Una volta aprendo un cassetto in casa sua, ho trovato una foto di Flavio ritagliata da un giornale. All’epoca Flavio stava con Alessia Mancini, e mia nonna la odiava. Non era all’altezza di Flavio, diceva.

Per prepararmi a questo articolo, le ho mostrato le foto del cast e chiesto commenti. Non si è espressa su nessuno, ma appena ha riconosciuto la Mancini le ho visto negli occhi il vecchio livore. Se la nominano e mia nonna capisce come partecipare al televoto, è spacciata.

Possibilità di vittoria: 4/10

LUCA FERRI

Nella nomenklatura di Uomini e Donne, occupa un ruolo satellitare rispetto a Francesco Monte. Era un corteggiatore, che nella scala dei gradi è tipo l’equivalente del soldato semplice. Alla prima nomination si è salvato solo perché Eva Henger stava sul gozzo a tutti.

Possibilità di vittoria: 5/10

AMAURYS PÈREZ

Nonostante a nessuno freghi niente della pallanuoto—come è risaputo—Amaurys è il classico outsider fisicato e talentuoso che può ritagliarsi uno spazio importante in un reality. Per la foto di presentazione si è comprato un completo in tinta unita ‘grigio periferia meccanica’ da H&M. Segno di umiltà e trasparenza. Può vincere.

Possibilità di vittoria: 8/10

SIMONE BARBATO

Volete sapere quanto la produzione de L‘Isola dei Famosi crede in questo concorrente appena entrato in gara? Sui social del programma non c’è nemmeno una sua foto, e sul sito ufficiale quando si clicca sul suo profilo si viene reindirizzati alla pagina generale dei concorrenti. Ecco quanto la produzione crede in Simone Barbato.

In realtà il suo ruolo è bellissimo. Deve nascondersi fra le frasche e vivere in totale solitudine, nel tentativo di sabotare le attività degli altri concorrenti e rubargli il cibo. Forse è per questo che si è fatto la barba come un brigante della banda di Biagio Valvo.

Possibilità di vittoria: 7/10

