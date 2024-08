Ecco cosa succede quando vuoi chiamare tua figlia Blu

In questi giorni la Procura della Repubblica di Milano ha deciso finalmente di affrontare un’annosa questione irrisolta: le bambine che si chiamano Blu.

Nel giro di un paio di giorni sono stati dunque convocati dal tribunale i genitori di Blu, 5 mesi—il cui nome è stato confermato proprio ieri, con rinuncia alla rettifica da parte della procura—e di Blu, un anno e mezzo, il cui caso verrà discusso giovedì prossimo. “Se non ci presenteremo con un’alternativa,” spiega il padre Luca, “sarà il giudice a decidere per noi il nome di nostra figlia.” E non è finita: al Tribunale di Milano sembrano esserci altri casi pendenti di bambine con lo stesso nome. Anche se, vista la decisione di mercoledì, è naturale pensare che anche le altre bambine potranno mantenere il nome scelto dai genitori.

Tra di loro c’è la figlia di Annalisa, sempre di Milano. Si chiama Blu Miranda e ha cinque anni, uno in meno di Blue Ivy Carter, la figlia di Beyoncé e Jay-Z. “Il secondo nome abbiamo dovuto metterlo per conservare il primo,” mi ha spiegato Annalisa quando l’ho contattata. “Anche se la nostra intenzione era darle un nome corto e semplice, perché il cognome del padre, friulano di origine slovena, è difficile da pronunciare. Per poco tempo però ha avuto il codice fiscale più bello d’Europa: BLUMCG…”

Il diritto della magistratura di intervenire, usato in maniera piuttosto discrezionale, si rifà all’articolo 35 del Dpr 396/2000, in base al quale “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso,” un articolo su cui Annalisa ha parecchi dubbi. “Intanto è una questione di libertà.” spiega: “ho il diritto di decidere che nome dare a mia figlia. La sua identità di genere, poi, è determinata da ben altri fattori: non sarà certo un nome ‘non abbastanza femminile’ a condizionarla. Infine, l’eredità che si trasmette ai figli è una responsabilità così importante e complessa che questionare sul nome mi sembra assurdo. Ci sarebbe da preoccuparsi se la educassi razzista, piuttosto.”

Proprio la natura unisex del nome Blu—diffuso all’estero, soprattutto dove i nomi sia maschili che femminili sono più di uso comune—è stata determinante per la scelta di Annalisa. In un primo tempo infatti, quando pensava che avrebbe avuto un maschio, aveva scelto il nome per via del colore, dei suoi significati e dell’artista Blu. Per le stesse ragioni ha trovato del tutto naturale mantenerlo anche quando ha scoperto che avrebbe avuto una femmina.

Da qualche tempo, secondo un dato Istat citato nelle interviste comparse sul caso, ogni anno ci sono circa sette Blu, soprattutto bambine. E se, come è probabile, potranno mantenere il proprio nome, si istituiranno dei precedenti di cui trarranno vantaggio anche le due Verde nate a Milano negli ultimi anni.

Tutti problemi che, stando a Lady Oscar, non ci si poneva nemmeno nell’Ancien Régime.