In coda con le fan di Chiara Ferragni all’apertura del suo primo negozio, a Milano

Ormai da tempo Chiara Ferragni è ovunque e per le ragioni più svariate, avendo ispirato tra le altre cose una fitta produzione letteraria sui favorevoli e contrari alla sua fama, un’intervista immaginaria ai suoi piedi e mia zia a pronunciare con sicurezza la parola influencer.



Da oggi, poi, Chiara Ferragni ha anche il suo primo negozio ufficiale. Dopo innumerevoli pop-up store, la linea di abbigliamento Chiara Ferragni Collection ha infatti una sede fissa a Milano, in una traversa di Corso Como.

Ieri mattina, decisa a conoscere da vicino i suoi follower (questa è per mia zia) sono andata a fare un giro davanti al negozio. Non ho trovato la folla che mi aspettavo—come poi ho scoperto l’inaugurazione vera e propria avverrà a settembre—ma innumerevoli ragazze ammaliate da Chiara Ferragni e tutto quello che le ruota attorno. Ho fatto ad alcune di loro qualche domanda.

Videos by VICE

ANTONIA, 20 ANNI, GERMANIA. SABINA, 20 ANNI, REPUBBLICA CECA



VICE: Siete qua apposta per l’apertura del negozio?

Antonia: Sì e no. Siamo in vacanza a Milano, volevamo comunque venire a vedere Corso Como. Ieri poi su Instagram abbiamo visto il video in cui annunciava l’apertura del negozio e abbiamo deciso di venire. In realtà speravamo fosse qua.

Sabina: Forse viene più tardi a sorpresa.



In realtà credo sia a Capri.

Sabina: Sì abbiamo visto il video su Instagram, ma magari viene dopo. Ogni tanto lo fanno.

Non avete comprato niente oggi?

Antonia: No, non sono venuta con l’idea di comprare qualcosa. So che voglio un paio di scarpe, ma non sono una che entra in un negozio e decide al volo. Ci devo pensare, ripensare, tornare a vedere, e poi decido.

Spendi molti soldi in vestiti?

Antonia: Non in tutti i vestiti, più che altro in scarpe. Preferisco spenderli per viaggiare però.

Vi è piaciuto il negozio? Qual è la cosa che vi è piaciuta di più?

Sabina: Moltissimo. Soprattutto il fatto che sia pieno di brillantini, e poi la ruota che gira, come quelle per il sushi ma che invece sopra ha scarpe.

Quale credete sia il motivo per cui Chiara Ferragni ha così tanto successo e quanto è famosa nei vostri paesi d’origine?

Antonia: Il trucco è semplicemente il suo stile, il modo in cui porta gli abiti e come si atteggia. Riesce a essere sempre cool e allo stesso tempo è semplice. In Germania tutti la conoscono.

Sabina: Esatto, è una questione di stile, la guardi e ti piace quello che indossa. In Repubblica Ceca magari il nome non è famosissimo, ma credo che se fai vedere una sua foto ai giovani tutti sanno chi è.



SELIN, 18 ANNI, TURCHIA



VICE: Sei venuta qua già munita di scarpe marcate Chiara Ferragni, quando le hai comprate? Oggi non hai comprato niente?

Selin: Le scarpe me le hanno regalate un paio di amiche per il mio compleanno dell’anno scorso perché sanno che sono una fan di Chiara Ferragni. Oggi sono venuta solo perché speravo fosse qui, ma da Instagram ho visto che è a Capri e io nel pomeriggio ho un impegno, proverò nei prossimi giorni e magari compro qualcosa.

Quanto saresti disposta a spendere?

Non saprei, di sicuro le cose sono costose ma non mi farei troppi problemi. Tra quello che ho visto oggi voglio comprare le scarpe e il costume intero, credo lo farò.

Ti piacciono i suoi vestiti o il fatto che siano associati al suo nome?

Una combinazione di entrambe le cose. Lei per alcuni versi è veramente un modello, e il fatto che indossi i suoi vestiti li rende ancora più belli.

Cosa ti piace di lei?

Il fatto che sia molto carismatica, e che sia sexy e semplice al tempo stesso. Ho cominciato a seguirla dal suo blog, The Blonde Salad, e credo che il fatto che esprima se stessa in modo così energetico arrivi alle persone. Poi anche la vita che fa, il suo ragazzo, il fatto che sia sempre in viaggio, proprio il suo modo di vivere.



GALIT, 48 ANNI, ISRAELE

VICE: Sei qua per tua figlia?

Galit: Esatto. Siamo qua in vacanza, stiamo facendo un tour dell’Italia, e abbiamo cambiato leggermente l’itinerario per far contenta mia figlia. Parla continuamente di Chiara Ferragni, io ho visto cosa fa solo stamani.



Cosa ne pensi?

Mah, non saprei. Trovo le foto molto carine, è una bella ragazza, e il negozio mi è piaciuto. So che ha un sacco di successo, buon per lei. A me non è che interessi molto.

Hai comprato qualcosa a tua figlia?

Una cover, perché era l’unica cosa con un prezzo abbordabile. Per il resto non ho idea di quale sia la qualità dei capi, ma ho visto che una maglietta costava 200 euro. Non credo sia giusto spendere così tanti soldi per una ragazzina in vestiti, qualsiasi sia la marca. Quando avrà i suoi soldi deciderà come spenderli.

JENNIFER, 28 ANNI, CINA

VICE: In Cina è così famosa Chiara Ferragni?

Jennifer: Vivo a Milano da diverso tempo e da quando sono qua la seguo meglio, ma comunque è famosa anche in Cina. Tramite Instagram.

Famosa per la linea di abbigliamento o come personaggio?

Non so di preciso, penso sia famosa come simbolo. Per quanto riguarda me, mi piace la moda, mi piace vedere quello che fa e il fatto che metta così tante foto della sua vita. È semplicemente divertente seguirla.



Cosa hai comprato oggi?

Una maglietta, nera, semplicissima, con il suo logo. L’ho pagata 100 euro. È un po’, ma per una volta va bene. Poi paghi sia per una maglietta che ti piace che per un simbolo, quindi ci sta.

ADRIAN, 35 ANNI, CUBA



VICE: Se il primo uomo che ho visto entrare nel negozio.

Adrian: Sì, ho visto che ci sono solo ragazze. Ero a fare un giro e a fare un po’ shopping, ho visto il negozio, seguendo la moda la conosco e ho deciso di passare.

Ti è piaciuto? I vestiti?

Molto. I vestiti già li conoscevo e li trovo molto originali, il negozio credo rispecchi il suo stile.

Non hai comprato niente però, pensi di farlo in futuro?

Perché no, il prezzo non mi è sembrato neanche così eccessivo.

La fama di Chiara Ferragni è arrivata anche a Cuba?

A Cuba sono famosi soprattutto marchi più vecchi, come Armani e Valentino. Però con internet il suo personaggio è sempre più conosciuto.

Ragazze in attesa fuori dallo store—non Francesca, Gaia e Chiara, che sono minorenni.

FRANCESCA, GAIA E CHIARA, 17 ANNI, VARESE

VICE: Siete venute a Milano apposta per l’apertura del negozio?

Francesca: Ebbene sì. Seguo Chiara da tantissimo ed era un sacco di tempo che aspettavo aprisse un negozio. Finalmente lo ha fatto, e le miei amiche mi hanno accompagnata.

Gaia: Sì, anche a me piace, anche se non a questi livelli.

Francesca: Il negozio è bellissimo, con lo stile dei vestiti e tutti quei glitter si è superata.

Cosa ti porta a essere fan di Chiara Ferragni?

Principalmente il fatto che ha uno stile totalmente originale, non c’è niente di simile in giro. Poi ci sono tutti gli altri fattori, quelli legati al suo personaggio.



Ovvero?

È una influencer. Detta le mode del momento. Non vuol dire che la devi imitare, io per esempio neanche ci provo perché è inarrivabile, però mi piace quello che fa ed essere come lei sarebbe un sogno.

Chiara: Io non sono fan, cioè non mi interessa molto. Però insomma, riuscire ad arrivare dove è arrivata lei non è cosa da tutti. Qualcosa in più deve avere, se gente in tutto il mondo la segue. Credo abbia carisma e lo trasmetta in quello che fa.

Francesca, tu che sei la più fan, quanto saresti disposta a spendere per un capo di Chiara Ferragni?

Francesca: Penso che più di 200 non me li potrei permettere. Oggi sono venuta solo a guardare, magari quando comincerò a lavorare e avere uno stipendio ci penserò!



ISADORA, 20 ANNI, BRASILE



VICE: Immagino tu non sia venuta qui apposta dal Brasile.

Isadora: No no, sto facendo un corso estivo alla Marangoni [ istituto di moda, arte e design con sede a Milano]. In realtà sono capitata qua un po’ per caso, dovevo venire, ho visto il video su Instagram e ho deciso di passare a dare un occhio.



E vedo che hai anche comprato qualcosa.

Sì: uno zaino, una felpa e una cover iPhone. 640 Euro.

Wow, un bel po’ di soldi.

Dipende da come la vedi. Preferisco investire su abiti di qualità che su un sacco di cose che costano meno.

Ti ispiri a Chiara per vestirti?

Non proprio. Io la seguo da quando sono molto giovane, perché sono appassionata di moda. E il suo stile mi piace, ma ho un corpo e delle taglie differenti, quindi non me lo posso permettere. Comunque, alcune cose sono più adatte a me e probabilmente tornerò a comprare altro prima di tornare in Brasile.

Segui Flavia su Twitter