Chickflixxx è la sezione di Reddit in cui le donne si scambiano porno finalmente diversi

Hai mai guardato un video porno che ti ha fatto venir voglia di passare alla protagonista femminile un tubetto di crema antinfiammatoria e chiederle se va tutto bene? Se la risposta è sì, c’è una community su Internet pronta ad accoglierti a braccia aperte.



Su Chickflixxx, donne (e alcuni uomini) commentano, condividono e si consigliano video porno in cui la donna sta effettivamente bene e si diverte, diversi dal solito sogno bagnato da maschi adolescenti. Insomma, video dove è raro trovare nel titolo le parole “babysitter” o “MILF” e l’orgasmo femminile ha un ruolo centrale.

In questa comunità di quasi 200 mila membri, la regola più importante è che quando si condivide un video questo sia accompagnato da una descrizione precisa. Con risultati come:



“Bel ragazzo inglese [NSFW] guarda in camera, parla di sé e si masturba. Questo video mi ricorda un vlog o qualcosa su quel genere. Lui è molto sincero e impacciato; è chiaramente un amateur, il che lo rende ancora più eccitante.”

Via messaggio privato, un utente di Chickflixxx descrive il canale come “una comunità per donne di donne pro-porno” e loda le sue regole severe per prevenire lo spam e creare un luogo sicuro in cui parlare di pornografia su Internet.



Molti link condivisi su Chickflixxx portano gli utenti alla gigantesca piattaforma di streaming porno canadese PornHub. Secondo il rapporto annuale del sito stesso, PornHub viene visitato oltre 100 milioni di volte al giorno e gli spettatori sono donne per il 24 percento e uomini al 76. Non stupisce che gran parte dei loro contenuti sia costruito sull’ideale genericamente maschile di pornografia.

Nel libro Sex in the Digital Age, gli autori confrontano il contenuto di Chickflixxx e di un altro subreddit porno più mainstream e incentrato sugli uomini, PornVids. I risultati rivelano le già ovvie disuguaglianze di genere nel porno mainstream. PornVids mostra 13,4 secondi di fellatio ogni secondo di cunnilingus. Su Chickflixxx, invece, le due cose sono quasi pari: 1,3 secondi di fellatio per ogni secondo di piacere orale femminile.

Matt è uno dei pochi uomini su Chickflixxx. È bisessuale e queer e dice di non riuscire a rivedersi nel solito porno. “Vogliamo porno che rispetti la parità di genere,” ha detto a VICE. “Vogliamo vedere donne che si godono il sesso, invece delle solite scene in cui un uomo alfa fa la parte dell’eroe.” Juliet, un’altra utente di Chickflixxx, dice che la sua cosa preferita è che il forum mette in contatto le donne con film erotici che possono piacere a loro, selezionandoli tra milioni. “Descrizioni dettagliate, titoli precisi e buone recensioni rendono questo subreddit una specie di club del libro del porno.”

Scorrendo i post e le votazioni su Chickflixxx, trovi persone che lamentano le lacune del tipico porno maschile. “È difficile trovare porno anale in cui si veda la faccia del tipo,” scrive qualcuno. Altri chiedono: “Come mai la maggior parte dei maschi non fa rumore mentre scopa?! Qualcuno mi può consigliare un buon porno in cui anche lui fa un po’ di casino?” Leggere i messaggi chiarisce anche un’altra cosa: i Chickflixxxer amano il porno amatoriale con attori che sembrano persone reali, senza botox o protesi. Preferiscono anche contenuti che abbiano un valore cinematografico, non video tutti uguali che ci si dimentica immediatamente.

Per molti utenti di Chickflixxx, la cosa fondamentale è riuscire a riconoscersi nei contenuti. Film come “Coppia Realistica Entrambi Bellissimi” ricevono voti molto più alti di “Si Scopa Due Ragazze Legate”. Vanno molto le lunghe scene di preliminari ed è più facile vedere sex toy, lingue, dita e baci.

Per una generazione che ha accesso al porno dappertutto e in ogni momento, l’educazione sessuale è legata a doppio filo al mondo digitale. Da ragazzino, racconta Matt, i suoi genitori gli hanno insegnato a vergognarsi delle sue pulsioni sessuali, portandolo a sentirsi “sessualmente represso.” È per questo che gli piace lo scambio libero con il gruppo, oltre al netto contrasto in cui si pone rispetto al porno che si vede dappertutto.

Juliet ama preparare le descrizioni dei porno che vuole consigliare al gruppo. Le dà la possibilità di riflettere bene su cosa le piace. “Ha anche migliorato la mia vita sessuale,” ha detto a VICE. “Mi ha aiutata a scoprire i miei valori e a imparare cose nuove senza dover guardare ore e ore di porno.”

Insomma, alla fine, la gente usa questo forum per imparare e per aiutarsi ad avere una vita sessuale migliore, scrive Matt. Per lui, l’unico lato negativo di Chickflixxx è che la maggior parte dei link porta a porno gratuito. “Dovremmo pagare per il lavoro di altri,” sostiene. Ciononostante, è comunque un passo in avanti sulla lunga strada che porta all’uguaglianza di genere nella pornografia.