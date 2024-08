Chilaquiles messicane per colazione

Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Ingredienti

240 ml d’olio di cartamo, più altro se necessario

960 ml di salsa verde messicana

12 tortilla di mais, ciascuna tagliata da 6 a 8 fette

60 g di crème fraîche

Da 8 a 12 uova grandi

60 g di cipolla bianca, tritata finemente

10 g di foglie di coriandolo, tritate

75 g di formaggio feta, tagliata a cubetti di 1 cm

1 o 2 avocado, tagliati a metà, snocciolato, sbucciato e tagliato in 8 fette circa

Preparazione

1. Riscalda 15 ml d’olio in una padella a fuoco medio. Versa la salsa nella padella e fai cuocere a fuoco lento per 10-15 minuti, in modo da addensarla leggermente.

2. In una casseruola profonda scalda i restanti 240 ml di olio a fuoco medio-alto, dovrebbe essere alta almeno 5 cm, in modo da poter immergere le fette di tortilla. Nel frattempo, fodera un piatto con carta assorbente. Ora friggi le fette di tortilla nella casseruola per 2-3 minuti, usa un mestolo forato o una pinza per girarle e tirale fuori una volta dorate. Trasferiscile nel piatto foderato di carta assorbente preparato in precedenza. Dovrebbero risultare molto croccanti anche dopo che si sono raffreddate. Trasferisci l’olio rimanente in una padella in cui cuocerai le uova; dovrebbe rimanerti circa 60 ml di olio.

3. Spegni la fiamma sotto la padella dove stavi addensando la salsa e aspetta che smetta di sobbollire. Aggiungi la crème fraîche e mescola finché non è ben incorporata alla salsa. Ora, aggiungi alla padella tutte le tortilla fritte. Mescola bene per ricoprirle con la salsa, fai piano in modo da romperle il meno possibile. Non appena hanno assorbito buona parte della salsa, smetti di mescolare.

4. Riscalda l’olio avanzato dalla frittura nella padella a fuoco medio-alto fino a quando non inizia a sfrigolare. Una volta che l’olio è caldo, rompi delicatamente 2 uova insieme nella padella. L’olio potrebbe schizzare un po’, quindi stai attento.

5. Usando un cucchiaio, ricopri d’olio bollente il bianco dell’uovo, in modo da friggerlo uniformemente. Continua a friggere fino a quando i bianchi sono completamente fritti e con i bordi croccanti, mentre i tuorli risulteranno semi-liquidi. Le uova dovrebbero cuocere in circa 1 minuto. Utilizza un mestolo forato per trasferire le uova in un piatto, ripeti l’operazione per tutte le uova rimanenti.

6. Distribuisci un po’ di tortilla fritte ricoperte di salsa su ogni piatto. Metti sopra ad ognuno 2 uova fritte e guarnisci con una spolverata di cipolla cruda, coriandolo, feta e avocado. Servi immediatamente.